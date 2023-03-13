Форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха пограбували у Єгипті

Поліція не зуміла затримати злочинців

У єгипетському Каїрі невідомі злочинці пограбували будинок головного бомбардира англійського "Ліверпуля" Мохаммеда Салаха.

Місцеві правоохоронці вважають пріоритетом розслідування цього злочину, повідомляє CNN.

30-річний Мохаммед Салах став жертвою у себе на батьківщині. Це дивно, оскільки в Єгипті образ форварда Ліверпуля культивується вже останні сім років. Футболіст дуже популярний у себе в країні, проте це не зупинило злочинців.

Подробиці пограбування

Будинок Мохаммеда Салаха був пограбований невідомими особами. Про це повідомив у поліцію племінник футболіста, який на той момент проходив повз. Він зазначив, що вікна будинку відкриті, після чого викликав співробітників служби безпеки.

Зараз проводиться огляд відео з камер спостереження, щоб виявити злочинців. У саду будинку знайшли газовий балон, який грабіжники хотіли винести, але не змогли. Також повідомляється, що було викрадено декілька електроприладів.

Нинішнього сезону Мохаммед Салах забив 11 голів і зробив сім результативних передач у 26 матчі англійської Прем'єр-ліги за "Ліверпуль".

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