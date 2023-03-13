Форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха ограбили в Египте
В египетском Каире неизвестные преступники ограбили дом главного бомбардира английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха.
Местные правоохранительные органы считают приоритетом расследование этого преступления, сообщает CNN.
-
Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским, — СМИ
-
Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: есть погибшие среди гражданских
-
В Харьковской области гражданский взорвался на российской мине, — Синегубов
-
К сведению водителей: в Одессе сегодня запланированы ремонты на дорогах
-
В Германии бастуют работники ряда аэропортов: случившееся
-
Власти Грузии обвинили Украину в подготовке переворота: реакция МИД
-
Полузащитник сборной Украины травмировался и может не сыграть против Англии
-
Виноградарство в Одесской области: развитие и перспективы
-
От серии мощных землетрясений в Турции погибли более 48 тысяч человек
-
Эксклюзивные кадры: Зеленский показал мощные фото украинских защитников на линии фронта
30-летний Мохаммед Салах стал жертвой у себя на родине. Это странно, поскольку в Египте образ форварда "Ливерпуля" культивируется уже последние семь лет. Футболист очень популярен у себя в стране, однако это не остановило преступников.
Подробности ограбления
Дом Мохаммеда Салаха был ограблен неизвестными лицами. Об этом сообщил в полицию племянник футболиста, который в тот момент проходил мимо. Он заметил, что окна дома открыты, после чего вызвал сотрудников службы безопасности.
В настоящее время проводится обзор видео с камер наблюдения, чтобы обнаружить преступников. В саду дома был найден газовый баллон, который грабители хотели вынести, но не смогли. Также сообщается, что было похищено несколько электроприборов.
В нынешнем сезоне Мохаммед Салах забил 11 голов и сделал семь результативных передач в 26 матча английской Премьер-лиги за "Ливерпуль".
Напомним, главный тренер испанской "Жироны" Мигель Анхель поделился мнением об игре Виктора Цыганкова. В Испании довольны прогрессом украинца.