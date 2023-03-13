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Форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха ограбили в Египте

13 марта 2023 12:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха ограбили в Египте
Полиция не сумела задержать преступников
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В египетском Каире неизвестные преступники ограбили дом главного бомбардира английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха.

Местные правоохранительные органы считают приоритетом расследование этого преступления, сообщает CNN

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30-летний Мохаммед Салах стал жертвой у себя на родине. Это странно, поскольку в Египте образ форварда "Ливерпуля" культивируется уже последние семь лет. Футболист очень популярен у себя в стране, однако это не остановило преступников. 

Подробности ограбления

Дом Мохаммеда Салаха был ограблен неизвестными лицами. Об этом сообщил в полицию племянник футболиста, который в тот момент проходил мимо. Он заметил, что окна дома открыты, после чего вызвал сотрудников службы безопасности.

В настоящее время проводится обзор видео с камер наблюдения, чтобы обнаружить преступников. В саду дома был найден газовый баллон, который грабители хотели вынести, но не смогли. Также сообщается, что было похищено несколько электроприборов. 

В нынешнем сезоне Мохаммед Салах забил 11 голов и сделал семь результативных передач в 26 матча английской Премьер-лиги за "Ливерпуль". 

Напомним, главный тренер испанской "Жироны" Мигель Анхель поделился мнением об игре Виктора Цыганкова. В Испании довольны прогрессом украинца. 

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