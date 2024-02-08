Франція представила нові олімпійські медалі

Церемонія з нагоди двох років до зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В офісі організаційного комітету Париж-2024 представили медалі Олімпійських ігор-2024 і Паралімпійських ігор-2024. Всі нагороди міститимуть шматок металу, який колись був частиною Ейфелевої вежі.

Про це повідомив Olympics у четвер, 8 лютого.

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Глава оргкомітету Ігор-2024 Тоні Естанге зазначив, що рішення змінити медалі було зумовлене бажанням зробити їх унікальними та неповторними.

Нові олімпійські медалі. Фото: Olympics

"Була виконана величезна робота для того, щоб об'єднати ці дорогоцінні метали — золото, срібло і бронзу — з найдорогоціннішим металом, металом Ейфелевої вежі, що є перлиною Франції. Тож особливість медалей Ігор-2024 — це злиття, сплав металів", — сказав він.

Цю ідею здійснила компанія Chaumet — експерт у виробництві ювелірних виробів.

Володар п'яти золотих олімпійських медалей, біатлоніст Мартен Фуркад розповів, що при створенні нагород Париж-2024 керувався підходом, орієнтованим на спортсменів.

"Як завжди, Париж-2024 поставив спортсменів у центр уваги", — сказав він.

Нагадаємо, голова оргкомітету Олімпійських ігор-2024 у Парижі Тоні Естанге заявив, що від олімпіади не можна очікувати вирішення збройних конфліктів. Але, на його думку, вона може відкрити двері для діалогу.