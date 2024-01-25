Голова оргкомітету заявив, що спортсменам з РФ повинні гарантувати безпеку на Олімпіаді-2024

Президент організаційного комітету Тоні Естанже. Фото: Reuters

Голова оргкомітету Олімпійських ігор-2024 у Парижі Тоні Естанже заявив, що від олімпіади не можна очікувати вирішення збройних конфліктів. Але, на його думку, вона може відкрити двері для діалогу.

Про це пише Reuters.

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Так, у грудні Міжнародний олімпійський комітет постановив, що росіяни і білоруси, які пройшли кваліфікацію для участі в Іграх, можуть виступати як нейтральні учасники без прапорів, емблем і гімнів.

Україна натомість вимагала заборони виступати спортсменам з РФ та Білорусі.

Естанже заявив, що всім спортсменам, які беруть участь в Іграх, повинні гарантувати безпеку і повагу, але не можна очікувати, що Олімпіада "забезпечить вирішення глобальних конфліктів".

"Ви повинні залишатися на своєму місці, не думати, що Ігри — це чарівна паличка, яка розв'яже всі проблеми й збройні конфлікти в нашому світі, але з глибоким переконанням, що вони мають тенденцію до умиротворення відносин", — сказав він.

Як відомо, мер Парижа Анн Ідальго виступала проти участі спортсменів з РФ та Білорусі, назвавши їхню участь "непристойною".

Зазначається, що Естанже, Ідальго та президент Франції Еммануель Макрон отримали відкритого листа від 192 українських спортсменів з проханням не допустити росіян до Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, що декілька російських спортсменів зможуть взяти участь у літніх Олімпійських іграх-2024. Вони вирушать до Парижа з американськими паспортами.

Також ми писали, що головний тренер юнацької збірної України Руслан Ротань готуватиме свою команду до товариського поєдинку проти однолітків із Японії. Матч пройде у рамках підготовки до виступу на літній Олімпіаді-2024 у Парижі.