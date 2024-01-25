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Глава оргкомитета заявил, что спортсменам из РФ должны обеспечить безопасность на Олимпиаде-2024

25 января 2024 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Глава оргкомитета заявил, что спортсменам из РФ должны обеспечить безопасность на Олимпиаде-2024
Президент организационного комитета Тони Эстанже. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2024 в Париже Тони Эстанже заявил, что от олимпиады нельзя ожидать разрешения вооруженных конфликтов. Но, по его мнению, она может открыть дверь для диалога.

Об этом пишет Reuters.

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Так, в декабре Международный олимпийский комитет постановил, что прошедшие квалификацию для участия в Играх россияне и белорусы могут выступать как нейтральные участники без флагов, эмблем и гимнов.

Украина в ответ требовала запрета выступать спортсменам из РФ и Беларуси.

Эстанже заявил, что всем спортсменам, которые участвуют в Играх, должны гарантировать безопасность и уважение, но нельзя ожидать, что Олимпиада "обеспечит разрешение глобальных конфликтов".

"Вы должны оставаться на своем месте, не думать, что Игры — это волшебная палочка, которая разрешит все проблемы и вооруженные конфликты в нашем мире, но с глубоким убеждением, что у них есть тенденция к умиротворению отношений", — сказал он.

Как известно, мэр Парижа Анн Идальго выступала против участия спортсменов из РФ и Беларуси, назвав их участие "непристойным".

Отмечается, что Эстанже, Идальго и президент Франции Эммануэль Макрон получили открытое письмо от 192 украинских спортсменов с просьбой не допустить россиян в Олимпиаду в Париже.

Напомним, что несколько российских спортсменов смогут поучаствовать в летних Олимпийских играх-2024. Они отправятся в Париж с американскими паспортами.

Также мы писали, что главный тренер юношеской сборной Украины Руслан Ротань будет готовить свою команду к товарищескому поединку против сверстников из Японии. Матч пройдет в рамках подготовки к выступлению на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Франция
Олимпийские игры
Париж
Олимпиада-2024
война в Украине

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