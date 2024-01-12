Росіяни приймають громадянство США заради виступу на Олімпіаді-2024

Сергій та Віолетта Біда з нагородами. Фото: instagram.com/bidasergey/

Декілька російських спортсменів зможуть взяти участь у літніх Олімпійських іграх-2024. Вони вирушать до Парижа з американськими паспортами.

У Росії на цих спортсменів чекає кримінальне переслідування, повідомляє USA Today.

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Фехтувальники Сергій та Віолета Біда (Храпіна), а також Костянтин Лоханов можуть отримати паспорти США для того, щоб взяти участь на Олімпіаді-2024. Усі вони критикують повномасштабне військове вторгнення росіян до України.

Сергій та Віолетта Біда у США. Фото: instagram.com/bidasergey/

Росіяни у Парижі

Сергій та Віолетта Біда стали срібними призерами Олімпійських ігор-2020 та чемпіонату світу з фехтування 2019 року. Костянтин Лоханов був дворазовим чемпіоном світу серед юніорів з шаблі в особистому заліку й обидва ці роки посідав перше місце у світі.

На всіх трьох фехтувальників у Росії чекає кримінальне переслідування. Сергій Біда формально вважався співробітником Росгвардії, яке дружина полягала в ЦСКА, отже була військовослужбовцем Міноборони. Костянтин Лоханов є колишнім зятем глави Олімпійського комітету Росії.

Усі вони розповіли американським журналістам, що відчули себе по-справжньому вільними після того, як переїхали до США. Вони не збираються повертатися до Росії та засуджують інтервенцію в Україну.

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