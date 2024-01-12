Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Россияне принимают гражданство США ради выступления на Олимпиаде-2024 arrow

Россияне принимают гражданство США ради выступления на Олимпиаде-2024

12 января 2024 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Россияне принимают гражданство США ради выступления на Олимпиаде-2024
Сергей и Виолетта Бида с наградами. Фото: instagram.com/bidasergey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Несколько российских спортсменов смогут принять участие в летних Олимпийских играх-2024. Они отправятся в Париж с американскими паспортами.

В России этих спортсменов ждет уголовное преследование, сообщает USA Today

Читайте также:

Фехтовальщики Сергей и Виолета Бида (Храпина), а также Константин Лоханов могут получить паспорта США для того, чтобы принять участие на Олимпиаде-2024. Все они критикуют полномасштабное военное вторжение россиян в Украину. 

Сергей и Виолетта Бида
Сергей и Виолетта Бида в США. Фото: instagram.com/bidasergey/

Россияне в Париже 

Сергей и Виолетта Бида стали серебряными призерами Олимпийских игр-2020 и чемпионата мира по фехтованию 2019 года. Константин Лоханов был двукратным чемпионом мира среди юниоров по сабле в личном зачете и оба эти года занимал первое место в мире.

Всех трех фехтовальщиков в России ждет уголовное преследование. Сергей Беда формально числился сотрудником Росгвардии, а его супруга состояла в ЦСКА, а значит была военнослужащей Минобороны. Константин Лоханов является бывшим зятем главы Олимпийского комитета России.

Все они рассказали американским журналистам, что почувствовали себя по-настоящему свободными после того, как переехали в США. Они не собираются возвращаться в России и осуждают интервенцию в Украину. 

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

Воспитанник "Динамо" переведен в дубль польской команды и выставлен на трансфер. 

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

санкции против России
спорт
Олимпиада-2024
Фехтование
олимпиада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме