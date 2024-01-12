Россияне принимают гражданство США ради выступления на Олимпиаде-2024

Сергей и Виолетта Бида с наградами. Фото: instagram.com/bidasergey/

Несколько российских спортсменов смогут принять участие в летних Олимпийских играх-2024. Они отправятся в Париж с американскими паспортами.

В России этих спортсменов ждет уголовное преследование, сообщает USA Today.

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Фехтовальщики Сергей и Виолета Бида (Храпина), а также Константин Лоханов могут получить паспорта США для того, чтобы принять участие на Олимпиаде-2024. Все они критикуют полномасштабное военное вторжение россиян в Украину.

Сергей и Виолетта Бида в США. Фото: instagram.com/bidasergey/

Россияне в Париже

Сергей и Виолетта Бида стали серебряными призерами Олимпийских игр-2020 и чемпионата мира по фехтованию 2019 года. Константин Лоханов был двукратным чемпионом мира среди юниоров по сабле в личном зачете и оба эти года занимал первое место в мире.

Всех трех фехтовальщиков в России ждет уголовное преследование. Сергей Беда формально числился сотрудником Росгвардии, а его супруга состояла в ЦСКА, а значит была военнослужащей Минобороны. Константин Лоханов является бывшим зятем главы Олимпийского комитета России.

Все они рассказали американским журналистам, что почувствовали себя по-настоящему свободными после того, как переехали в США. Они не собираются возвращаться в России и осуждают интервенцию в Украину.

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