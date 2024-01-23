Україна виграла дві медалі четвертого дня юнацької Олімпіади — унікальне досягнення
У Канвоні (Південна Корея) завершився четвертий день зимової юнацької Олімпіади-2024. Він став дуже багатим на нагороди для збірної України.
У синьо-жовтих одразу дві медалі, тоді як раніше вони були на "голодному пайку", повідомив портал Новини.LIVE.
Унікальне досягнення України
На зимових юнацьких Олімпійських іграх збірна України раніше не здобувала більше однієї медалі. Єдине золото у 2016 році виграла біатлоністка Крістіна Дмитренко.
23 січня у Південній Кореї українцям вдалося вперше виграти дві медалі, і вони зробили це в один день.
Першу нагороду принесла 17-річна біатлоністка Поліна Пуцко. З одним промахом українка посіла третю позицію з відставанням на 1 хвилину 13 секунд від переможниці Карлотти Гаутеро з Італії. Друге місце дісталося Елі Север зі Словенії.
Також у спринті українки Валерія Шейгас стала 12-ю, а Ірина Шевченко 23-ю.
Другу медаль Україні приніс скелетоніст Ярослав Лавренюк, який здобув срібну медаль.
Лавренюк програв лише Емілму Індріксону з Латвії та випередив корейця Йонсу Шина.
Також у четвертий день змагань Україна виступила у чоловічому спринті в біатлоні та в командній естафеті у санному спорті. В обох дисциплінах наша команда не змогла виграти медалі.
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