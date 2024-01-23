Україна виграла дві медалі четвертого дня юнацької Олімпіади — унікальне досягнення

Скелетоніст Ярослав Лавренюк. Фото: OIS/Thomas Lovelock / НОК України

У Канвоні (Південна Корея) завершився четвертий день зимової юнацької Олімпіади-2024. Він став дуже багатим на нагороди для збірної України.

У синьо-жовтих одразу дві медалі, тоді як раніше вони були на "голодному пайку", повідомив портал Новини.LIVE.

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Біатлоністка Поліна Пуцко із бронзовою медаллю. Фото: НОК України

Унікальне досягнення України

На зимових юнацьких Олімпійських іграх збірна України раніше не здобувала більше однієї медалі. Єдине золото у 2016 році виграла біатлоністка Крістіна Дмитренко.

23 січня у Південній Кореї українцям вдалося вперше виграти дві медалі, і вони зробили це в один день.

Першу нагороду принесла 17-річна біатлоністка Поліна Пуцко. З одним промахом українка посіла третю позицію з відставанням на 1 хвилину 13 секунд від переможниці Карлотти Гаутеро з Італії. Друге місце дісталося Елі Север зі Словенії.

Також у спринті українки Валерія Шейгас стала 12-ю, а Ірина Шевченко 23-ю.

Другу медаль Україні приніс скелетоніст Ярослав Лавренюк, який здобув срібну медаль.

Лавренюк програв лише Емілму Індріксону з Латвії та випередив корейця Йонсу Шина.

Також у четвертий день змагань Україна виступила у чоловічому спринті в біатлоні та в командній естафеті у санному спорті. В обох дисциплінах наша команда не змогла виграти медалі.

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