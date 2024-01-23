Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Україна виграла дві медалі четвертого дня юнацької Олімпіади — унікальне досягнення arrow

Україна виграла дві медалі четвертого дня юнацької Олімпіади — унікальне досягнення

23 січня 2024 21:07
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна виграла дві медалі четвертого дня юнацької Олімпіади — унікальне досягнення
Скелетоніст Ярослав Лавренюк. Фото: OIS/Thomas Lovelock / НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Канвоні (Південна Корея) завершився четвертий день зимової юнацької Олімпіади-2024. Він став дуже багатим на нагороди для збірної України.

У синьо-жовтих одразу дві медалі, тоді як раніше вони були на "голодному пайку", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Поліна Пуцько
Біатлоністка Поліна Пуцко із бронзовою медаллю. Фото: НОК України

Унікальне досягнення України

На зимових юнацьких Олімпійських іграх збірна України раніше не здобувала більше однієї медалі. Єдине золото у 2016 році виграла біатлоністка Крістіна Дмитренко.

23 січня у Південній Кореї українцям вдалося вперше виграти дві медалі, і вони зробили це в один день.

Першу нагороду принесла 17-річна біатлоністка Поліна Пуцко. З одним промахом українка посіла третю позицію з відставанням на 1 хвилину 13 секунд від переможниці Карлотти Гаутеро з Італії. Друге місце дісталося Елі Север зі Словенії.

Також у спринті українки Валерія Шейгас стала 12-ю, а Ірина Шевченко 23-ю.

Другу медаль Україні приніс скелетоніст Ярослав Лавренюк, який здобув срібну медаль.

Лавренюк програв лише Емілму Індріксону з Латвії та випередив корейця Йонсу Шина.

Також у четвертий день змагань Україна виступила у чоловічому спринті в біатлоні та в командній естафеті у санному спорті. В обох дисциплінах наша команда не змогла виграти медалі.

Нагадаємо, Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.

На Довбика влітку претендуватимуть три топові клуби.

Забарний зацікавив клуб, який регулярно завойовує титули.

Роналду завершить кар'єру в Європі — про який клуб йдеться.

Тренер "Жирони" Мічел розкрив секрет результативності Довбика.

"Реал" хоче купити лідера "Жирони" під час чемпіонських перегонів.

Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
НОК України
Поліна Пуцко
Ярослав Лавренюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі