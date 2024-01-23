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Украина выиграла две медали в четвертый день юношеской Олимпиады — уникальное достижение

23 января 2024 21:07
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Агабекян Карен
редактор
Украина выиграла две медали в четвертый день юношеской Олимпиады — уникальное достижение
Скелетонист Ярослав Лавренюк. Фото: OIS/Thomas Lovelock / НОК України
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Агабекян Карен
редактор

В Канвоне (Южная Корея) завершился четвертый день зимней юношеской Олимпиады-2024. Он стал очень богатым на награды для сборной Украины.

У сине-желтых сразу две медали, тогда как до этого они были на "голодном пайке", сообщил портал Новини.LIVE.

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Биатлонистка Полина Пуцко с бронзовой медалью. Фото: НОК Украины

Уникальное достижение Украины

На зимних юношеских Олимпийских играх сборная Украины ранее не завоевывала более одной медали. Единственное золото в 2016 году выиграла биатлонистка Кристина Дмитренко.

23 января в Южной Корее украинцам удалось впервые выиграть две медали, и они сделали это в один день.

Первую награду принесла 17-летняя биатлонистка Полина Пуцко. С одним промахом украинка заняла третью позицию с отставанием в 1 минуту 13 секунд от победительницы Карлотты Гаутеро из Италии. Второе место досталось Эле Север из Словении.

Также в спринте украинки Валерия Шейгас стала 12-й, а Ирина Шевченко 23-й.

Вторую медаль Украине принес скелетонист Ярослав Лавренюк, завоевавший серебряную медаль.

Лавренюк проиграл лишь Эмилму Индриксону из Латвии и опередил корейца Йонсу Шина.

Также в четвертый соревновательный день Украина выступила в мужском спринте в биатлоне и в командной эстафете в санном спорте. В обеих дисциплинах наша команда не смогла выиграть медали.

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Олимпийские игры
Олимпиада-2024
НОК Украины
Полина Пуцко
Ярослав Лавренюк

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