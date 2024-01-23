Украина выиграла две медали в четвертый день юношеской Олимпиады — уникальное достижение
В Канвоне (Южная Корея) завершился четвертый день зимней юношеской Олимпиады-2024. Он стал очень богатым на награды для сборной Украины.
У сине-желтых сразу две медали, тогда как до этого они были на "голодном пайке", сообщил портал Новини.LIVE.
Уникальное достижение Украины
На зимних юношеских Олимпийских играх сборная Украины ранее не завоевывала более одной медали. Единственное золото в 2016 году выиграла биатлонистка Кристина Дмитренко.
23 января в Южной Корее украинцам удалось впервые выиграть две медали, и они сделали это в один день.
Первую награду принесла 17-летняя биатлонистка Полина Пуцко. С одним промахом украинка заняла третью позицию с отставанием в 1 минуту 13 секунд от победительницы Карлотты Гаутеро из Италии. Второе место досталось Эле Север из Словении.
Также в спринте украинки Валерия Шейгас стала 12-й, а Ирина Шевченко 23-й.
Вторую медаль Украине принес скелетонист Ярослав Лавренюк, завоевавший серебряную медаль.
Лавренюк проиграл лишь Эмилму Индриксону из Латвии и опередил корейца Йонсу Шина.
Также в четвертый соревновательный день Украина выступила в мужском спринте в биатлоне и в командной эстафете в санном спорте. В обеих дисциплинах наша команда не смогла выиграть медали.
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