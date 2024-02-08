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Франция представила новые олимпийские медали

8 февраля 2024 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Франция представила новые олимпийские медали
Церемония по случаю двух лет к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане. Фото: REUTERS/Claudia Greco
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В офисе организационного комитета Париж-2024 представили медали Олимпийских игр-2024 и Паралимпийских игр-2024. Все награды будут содержать кусок металла, который когда-то являлся частью Эйфелевой башни.

Об этом сообщил Olympics в четверг, 8 февраля.

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Глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге отметил, что решение сменить медали было обусловлено желанием сделать их уникальными и неповторимыми.

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Новые олимпийские медали. Фото: Olympics

"Была проделана огромная работа для того, чтобы объединить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом, металлом Эйфелевой башни, являющейся жемчужиной Франции. Поэтому особенность медалей Игр-2024 — это слияние, сплав металлов", — сказал он.

Эту идею осуществила компания Chaumet — эксперт в производстве ювелирных изделий.

Обладатель пяти золотых олимпийских медалей биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что при создании наград Париж-2024 руководствовался подходом, ориентированным на спортсменов.

"Как всегда, Париж-2024 поставил спортсменов в центр внимания", — сказал он.

Напомним, глава оргкомитета Олимпийских игр-2024 в Париже Тони Эстанге заявил, что от олимпиады нельзя ожидать разрешения вооруженных конфликтов. Но, по его мнению, она может открыть дверь для диалога.

Франция
Олимпийские игры
медали
Олимпиада-2024

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