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Футбол вже не буде таким, як раніше: ФІФА готує революційну зміну правил

6 березня 2023 18:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ФІФА запроваджує революційні зміни правил футболу
У правилах офсайду та поведінці воротаря з'являться корективи
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міжнародна спілка футбольних асоціацій (ФІФА) готується внести зміни до правил, які сильно змінювати "спорт номер один".

Одним із нововведень стане нове трактування офсайду, повідомляє Marca.

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Вже наступних вихідних у Лондоні відбудеться черговий саміт ФІФА, на якому обговорять чистий час матчів, нове правило офсайду та інші зміни, які набудуть чинності з сезону-2023/2024.

Нові правила футболу

Вже в найближчому майбутньому футболіст команди, що обороняється, який пішов з поля без дозволу судді, вважається таким, що перебуває на лінії воріт або на бічній лінії. При цьому атакуючий гравець, він може вийти або залишитися за межами поля, щоб не брати участь в активній фазі.

ФІФА змінить правила футболу

Якщо футболіст виходить за лінію воріт і включається до гри до її наступної зупинки, то вважається, що для визначення офсайду він стоїть на лінії воріт.

Кінець епохи "зухвалих воротарів"

Зміни стосуватимуться і чистого часу матчу. Святкування голів стане частиною доданого часу. Не можна буде святкувати забитий м'яч довше за хвилину або півтори хвилини.

ФІФА змінить правила футболу

Воротарям не можна буде відвертати увагу виконавця пенальті. Тобто тягнути час, торкатися штанг, поперечини та сітки.

Суддя повинен стежити, щоб на полі завжди були капітани обох команд. Якщо такі футболісти йдуть на заміну, вони зобов'язані передати пов'язки іншим гравцям.

Нагадаємо, дружина колишнього футболіста збірної Англії Девіда Бекхема поділилася сімейною фотографією. Вікторія Бекхем показала, як зараз виглядають старші та молодші сини зіркового сімейства.

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