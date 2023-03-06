ФИФА вводит революционные изменения правил футбола

В правилах офсайда и поведении вратаря появятся коррективы

Международный союз футбольных ассоциаций (ФИФА) готовится внести изменения в правила, которые сильно изменять "спорт номер один".

Одним из новшеств станет новое трактование офсайда, сообщает Marca.

Уже в следующие выходные в Лондоне состоится очередной саммит ФИФА, на котором обсудят чистое время матчей, новое правило офсайда и другие изменения, которые вступят в силу начиная с сезона-2023/2024.

Новые правила футбола

Уже в ближайшем будущем футболист обороняющейся команды, который ушел с поля без разрешения судьи, считается находящимся на линии ворот или на боковой линии. При этом атакующий игрок, то он может выйти или остаться за пределами поля, чтобы не принимать участие в активной фазе.

Если футболист выходит за линию ворот и включается в игру до её следующей остановки, то считается, что для определения офсайда он стоит на линии ворот.

Конец эпохи "дерзких вратарей"

Изменения коснутся и чистого времени матча. Празднование голов станет частью добавленного времени. Нельзя будет праздновать забитый мяч дольше минуты или полутора минут.

Вратарям нельзя будет отвлекать исполнителя пенальти. То есть тянуть время, касаться штанг, перекладины и сетки.

Судья должен будет следить, чтобы на поле всегда были капитаны обеих команд. Если такие футболисты уходят на замену, то они обязаны передать повязки другим игрокам.

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