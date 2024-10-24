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Футболіст збірної України зібрався перейти до клубу з Молдови

24 жовтня 2024 13:03
Станіслав Костюк - Редактор
Лідер збірної України продовжить кар'єру у Молдові
Арсеній Батагов (праворуч) у матчі за молодіжну збірну України. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/
Станіслав Костюк - Редактор

Захисник молодіжної збірної України Арсеній Батагов найближчим часом знову поміняє клуб. У футболіста не вдається виграти конкуренцію за право грати в основі турецького "Трабзонспору".

Батагов може перейти в іншу команду на правах оренди, повідомляє Karadeniz Gazetesi.

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Вихованець "Дніпра" та капітан молодіжної збірної України Арсеній Батагов влітку цього року перейшов із "Зорі" до "Трабзонспору". Однак він досі не провів жодного матчу у складі турецької команди.

Арсеній Батагов
Арсен Батагов після матчу. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Де гратиме Батагов

Керівництво "Трабзонспору" готове відпустити 22-річного захисника до іншої команди. Йдеться не про повноцінний трансфер, а про оренду до кінця сезону 2024/2025. У послугах Арсенія Батагова зацікавлені кілька турецьких клубів, а також "Зімбру".

Саме команда з Кишинева виявляє найбільшу активність у питанні трансферу українського захисника. Вже у січні Батагов може переїхати до Молдови. Тренерський штаб "Зімбру" готовий гарантувати Арсенію стабільну ігрову практику.

"Трабзонспор" заплатив за Батагова 1,8 млн євро. "Зімбру" не доведеться платити за оренду футболіста, проте кишинівський клуб візьме на себе виплату зарплати.

Нагадаємо, півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков може переїхати до чемпіонату Німеччини.

Колишній тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі назвав свого фаворита на "Золотий м'яч-2024".

футбол Арсеній Батагов Трабзонспор спорт Футбол трансфери

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