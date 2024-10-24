Лидер сборной Украины продолжит карьеру в Молдове

Арсений Батагов (справа) в матче за молодежную сборную Украины. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Защитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов в ближайшее время снова сменит клуб. У футболиста не получается выиграть конкуренцию за право играть в основе турецкого "Трабзонспора".

Батагов может перейти в другую команду на правах аренды, сообщает Karadeniz Gazetesi.

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Арсений Батагов после матча. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Где будет играть Батагов

Руководство "Трабзонспора" готово отпустить 22-летнего защитника в другую команду. Речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде до конца сезона 2024/2025. В услугах Арсения Батагова заинтересованы несколько турецких клубов, а также "Зимбру".

Именно команда из Кишинева проявляет наибольшую активность в вопросе трансфера украинского защитника. Уже в январе Батагов может переехать в Молдову. Тренерский штаб "Зимбру" готов гарантировать Арсению стабильную игровую практику.

"Трабзонспор" заплатил за Батагова 1,8 млн евро. "Зимбру" не придется платить за аренду футболиста, однако кишиневский клуб возьмет на себя выплату его зарплаты.

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