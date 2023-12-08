Ганебне рішення — Кулеба засудив допуск РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам стати учасниками Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. Вони будуть виступати під нейтральним статусом.

Про це він написав у своєму Twitter (X).

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За його словами, таким рішенням МОК фактично дозволив Росії використовувати Олімпіаду, як зброю.

"МОК, по суті, дав Росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї. Адже Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", — наголосив міністр.

Кулеба також закликав партнерів засудити це "ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи".

Скриншот допису з Twitter Дмитра Кулеби

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі. Вони виступатимуть під нейтральним прапором. Рішення вже ухвалене Виконавчою радою комітету.