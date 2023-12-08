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МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024

8 грудня 2023 17:26
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024
Президент МОК Томас Бах. Фото: AP
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі. Вони виступатимуть під нейтральним прапором. Рішення вже ухвалене Виконавчою радою комітету.

Про це йдеться на офіційному сайті МОК.

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Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів

Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих стартах, тобто, команди не будуть допущені. Відбір на Олімпіаду проводитиметься лише через офіційні кваліфікаційні старти без додаткових кваліфікаційних можливостей.

"Станом на 8 грудня 2023 року лише 11 "нейтральних атлетів" виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024 — 8 з російським паспортом та 3 з білоруським. І загалом дуже обмежена кількість росіян та білорусів зможуть виступити на Олімпіаді-2024. Нейтральні атлети", як і інші спортсмени, що будуть змагатися на Олімпіаді, мають підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії", — йдеться у повідомленні.

Національна символіка Росії та Білорусі — гімн, прапор та інше — заборонена.

Також підкреслюється, що атлети, які активно підтримують війну, та перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань, не будуть допущені до Олімпіади-2024. 

До слова, раніше президент РФ Володимир Путін прокоментував постанови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про заборону для російських спортсменів на участь у міжнародних змаганнях. Глава Кремля назвав ці рішення "етнічною дискримінацією".

Нагадаємо, на чемпіонат світу з боротьби допустили росіян, які відкрито підтримали війну в Україні. 

У міжнародному боксі стався скандал: збірна України бойкотує Кубок Європи через допуск росіян. 

Міжнародний олімпійський комітет закрив очі на злочини та допустив росіян до Паралімпіади. 

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