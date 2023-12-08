МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі. Вони виступатимуть під нейтральним прапором. Рішення вже ухвалене Виконавчою радою комітету.
Про це йдеться на офіційному сайті МОК.
Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів
Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих стартах, тобто, команди не будуть допущені. Відбір на Олімпіаду проводитиметься лише через офіційні кваліфікаційні старти без додаткових кваліфікаційних можливостей.
"Станом на 8 грудня 2023 року лише 11 "нейтральних атлетів" виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024 — 8 з російським паспортом та 3 з білоруським. І загалом дуже обмежена кількість росіян та білорусів зможуть виступити на Олімпіаді-2024. Нейтральні атлети", як і інші спортсмени, що будуть змагатися на Олімпіаді, мають підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії", — йдеться у повідомленні.
Національна символіка Росії та Білорусі — гімн, прапор та інше — заборонена.
Також підкреслюється, що атлети, які активно підтримують війну, та перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань, не будуть допущені до Олімпіади-2024.
До слова, раніше президент РФ Володимир Путін прокоментував постанови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про заборону для російських спортсменів на участь у міжнародних змаганнях. Глава Кремля назвав ці рішення "етнічною дискримінацією".
Нагадаємо, на чемпіонат світу з боротьби допустили росіян, які відкрито підтримали війну в Україні.
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