На чемпіонат світу з боротьби допустили росіян, які відкрито підтримали війну в Україні

Садулаєв, Угуєв та Сідаков. Фото: Google

Перед чемпіонатом світу з боротьби в Белграді United World Wrestling (UWW) провела перевірку всіх борців з Росії та Білорусі, які претендують на "нейтральний" статус. Через підтримку війни в Україні було не допущено до турніру 30 спортсменів.

Проте троє виступатимуть на ЧС-2023, всупереч відкритій підтримці війни в Україні, повідомив паблік Base of Ukrainian sports.

Читайте також:

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив допускати до турнірів спортсменів, які брали участь у воєнних мітингах в Росії. Проте у боротьбі допустили трьох таких спортсменів, і всі вони є одними з головних фаворитів турніру.

UWW дозволили росіянам Uguev, Sidakov, і Sadulaev до World Championships.



На 18th March 2022, вони беруть участь в дорозі в підтримці агресії проти України в “Luzhniki”.



На фото, вони є next to military personal dressed в Z-branded clothes. pic.twitter.com/T9JWdW3d1v — Base of Ukrainian sports (@Ukrsportbase) September 13, 2023

У керівництві світової боротьби "русскій мір"

В UWW після відмови допустити 30 росіян і білорусів до чемпіонату світу стверджували, що провели сувору перевірку соцмереж і ЗМІ, щоб борці, що підтримували війну, не змогли поїхати на ЧС.

Однак на турнір допустили олімпійських чемпіонів Абдулрашіда Садулаєва, Заурбека Сідакова та Завура Угуєва. Усі троє підтримали російське вторгнення в Україну, коли прийшли на мітинг, присвячений восьмій річниці анексії Криму. На сцені виступав президент Росії Володимир Путін із промовою про виправдання війни в Україні.

Зазначимо, що глава UWW серб Ненад Лалович причетний до "русского міра". Його дружина та дочка працюють в офісі "Газпрому" у Белграді. Також у Лаловича бізнес у Росії.

Нагадаємо, Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топ-клуб.

Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст.

Зінченко назвав головну помилку збірної України у матчі проти Італії.

Румунські ультрас посягнули на територію України.

Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії.