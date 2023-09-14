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На чемпіонат світу з боротьби допустили росіян, які відкрито підтримали війну в Україні

14 вересня 2023 12:57
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Агабекян Карен
редактор
На чемпіонат світу з боротьби допустили росіян, які відкрито підтримали війну в Україні
Садулаєв, Угуєв та Сідаков. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед чемпіонатом світу з боротьби в Белграді United World Wrestling (UWW) провела перевірку всіх борців з Росії та Білорусі, які претендують на "нейтральний" статус. Через підтримку війни в Україні було не допущено до турніру 30 спортсменів.

Проте троє виступатимуть на ЧС-2023, всупереч відкритій підтримці війни в Україні, повідомив паблік Base of Ukrainian sports.

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Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив допускати до турнірів спортсменів, які брали участь у воєнних мітингах в Росії. Проте у боротьбі допустили трьох таких спортсменів, і всі вони є одними з головних фаворитів турніру.

У керівництві світової боротьби "русскій мір"

В UWW після відмови допустити 30 росіян і білорусів до чемпіонату світу стверджували, що провели сувору перевірку соцмереж і ЗМІ, щоб борці, що підтримували війну, не змогли поїхати на ЧС.

Однак на турнір допустили олімпійських чемпіонів Абдулрашіда Садулаєва, Заурбека Сідакова та Завура Угуєва. Усі троє підтримали російське вторгнення в Україну, коли прийшли на мітинг, присвячений восьмій річниці анексії Криму. На сцені виступав президент Росії Володимир Путін із промовою про виправдання війни в Україні.

Зазначимо, що глава UWW серб Ненад Лалович причетний до "русского міра". Його дружина та дочка працюють в офісі "Газпрому" у Белграді. Також у Лаловича бізнес у Росії.

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