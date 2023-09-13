В Одесской области детям-переселенцам предоставят бесплатные места в разных спортивных секциях

Соревнования по боксу. Фото: Надежда Девятина

Совещание с представителями департаментов, управлений, обществ и ведущих спортивных федераций Одесской области прошло на стадионе "Черноморец". На этой встрече функционеры подписали между собой самый масштабный меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

Подробности в материале спортивного журналиста Новини.LIVE.

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Организатором мероприятия выступили областные Федерации бокса и ММА. На совещании прошло знакомство с новым руководителем, временно исполняющим обязанности начальника департамента физической культуры спорта и туризма Одесской облгосадминистрации Бурдейным Олегом.

Участники обсудили направления сотрудничества между федерациями и государственными учреждениями. Идею проведения открытой тренировки, показательных выступлений с представителями федераций, на которые будут приглашены дети и родители временно переселенных, поддержали все присутствующие.

Участники обсудили направления сотрудничества Фото: Надежда Девятина

В мероприятии приняли участие Федерации борьбы, дзюдо, К1, тайского бокса, самбо, ушу, каратэ, алтимат-фризби и многие другие, а также Национальный олимпийский комитет в Одесской области.

Дети сами выберут виды спорта

От имени федераций было направлено письмо в Одесский облсовет о содействии в реализации совместной открытой тренировки. По словам одного из инициаторов президента Федерации ММА в Одесской области и вице-президента областной Федерации бокса Александра Гордиенко, уже получена обратная связь и идет подготовка по его реализации.

Спортивные функционеры Одесской области. Фото: Надежда Девятина

На показательных выступлениях дети могут выбрать вид спорта, который больше им подходит. Руководители федераций обязались помочь переселенцам в возможности бесплатной тренировки в лучших клубах города. Объединив усилия, каждый пытается внести вклад в работу государства с внутренне перемещенными лицами.

Анонс турнира

Также был анонсирован международный турнир по ММА "Несокрушимые Защитники" в поддержку ВСУ, который состоится 16 сентября в Одессе в клубе "Ред Лайн". Начало в 17.00.

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