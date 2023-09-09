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"Спортивна столиця": в Одесі нагородили найкращих чемпіонів та призерів

9 вересня 2023 12:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Спортивна столиця": в Одесі нагородили найкращих чемпіонів та призерів
Федерації ММА та боксу на нагородженні. Фото: Олександр Гордієнко
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Спортивна спільнота Одещини зібралась у стінах Одеської міської ради для відзначення кращих спортсменів. З метою стимулювання та підтримки перспективних спортсменів було запроваджено щорічну муніципальну премією "Спортивна столиця", вручення якої вже традиційно здійснюється до Дня фізичної культури і спорту України.

Хто саме отримав премію, в матеріалі спортивного журналіста Новини.LIVE.

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У великій залі Одеської мерії з цієї нагоди були присутні почесні гості, серед яких срібний призер Олімпійських ігор 2000 року, багаторазовий призер чемпіонатів світу зі стрільби з луку, Наталія Бурдейна, чемпіон Олімпійських ігор 1972 року, багаторазовий чемпіон Європи та світу зі стрільби кульової Яков Железняк та чемпіон Олімпійських ігор 1972 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 1976 року з легкої атлетики Микола Авілов.

спорт
Руслан Пуздрач та команда "SECRET". Фото: Руслан Пуздрач

Також, серед гостей на церемонії присутні керівники фізкультурно-спортивних товариств, президенти міських та обласних федерацій з видів спорту, представники спортивної громадськості.

Великі показники на міжнародній арені

Впродовж 2022-2023 років одесити вибороли 54 золотих, 40 срібних та 32 бронзові медалі на змаганнях вищих рангів від Кубку Європи до чемпіонатів світу. 

У рамках “Спортивної столиці” нагороди отримали 20 спортсменів з різних видів спорту: 

  • Дворазова чемпіонка України 2023 року зі стрибків на батуті – Аларова Софія 
  • Срібні призери чемпіонату України 2022 року зі спортивної акробатики – Аллояров Артур та Лукахін Артем 
  • Срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів 2023 року з плавання – Грабаров Олексій
  • Бронзовий призер чемпіонату Європи 2022 року з боротьби греко-римської – Козлюк Владлен 
  • Бронзовий призер чемпіонату світу серед молоді 2022 року з боксу – Кулієв Джамал
  • Переможець ІІІ Європейських ігор 2023 року, переможець Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту 2022 року з таїландського боксу Муей Тай – Любченко Ігор
  • Чемпіон світу та бронзовий призер 2022 року з греплінгу, дворазовий срібний призер чемпіонату світу 2023 року з греплінгу – Малін Іван
  • Бронзовий призер чемпіонату України 2022 та 2023 років зі стрільби з блочного лука – Неделько Даніїл
  • Чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи 2022 року з ушу, дворазовий чемпіон України 2022 року з ушу – Олійник Андрій
  • Чемпіон світу серед військовослужбовців 2023 року, бронзовий призер чемпіонату України 2023 року зі скелелазіння – Павленко Костянтин
спорт
Костянтин Павленко на Євро. Фото: НОК
  • Чотириразовий чемпіон світу серед юніорів 2022 року, триразовий чемпіон Європи 2023 року з годзю-рю карате – Підлісний Лев
  • Бронзовий призер Кубку Європи серед юніорів 2023 року з дзюдо – Раскін Ян
  • Срібна призерка чемпіонату світу серед дівчат 2022 року, чемпіонка України серед дівчат 2023 року зі змішаних єдиноборств ММА – Садіч Даріна
  • Срібна призерка чемпіонату України 2023 року з фехтування – Суворова Анна
  • Переможець ІІІ Європейських ігор 2023 року, чемпіонка Європи 2023 року з карате – Терлюга Анжеліка
терлюга
Анжеліка Терлюга. Фото: Instagram/anzhelika_terliuga
  • Срібний призер чемпіонату світу 2022 року серед юніорів зі стрільби кульової – Ткаленко Іван
  • Бронзова призерка чемпіонату України з боротьби самбо 2023 року, багаторазова чемпіонка України з боротьби самбо серед юніорів – Тулунжи Діана
  • Чемпіонка світу у класі ILCA 4 U16 2022 року, чемпіонка світу у класі ILCA 6 U17 2023 року з вітрильного спорту – Шаповалова Аліна
  • Переможець Кубку світу з марафону серед юніорок 2023 року, чемпіонка України серед юніорок 2023 року з веслування на байдарках та каное (марафон) – Якобчук Альбіна

Кращою команду визнали ФГО "Одеса" від федерації гандболу Одеської області.

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