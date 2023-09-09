"Спортивная столица": в Одессе наградили лучших чемпионов и призеров

Федерации ММА и бокса на награждении. Фото: Александр Гордиенко

Спортивное сообщество Одесчины собралось в стенах Одесского городского совета для празднования лучших спортсменов. С целью стимулирования и поддержки перспективных спортсменов была введена ежегодная муниципальная премия "Спортивная столица", вручение которой уже традиционно осуществляется ко Дню физической культуры и спорта Украины.

Кто получил премию, в материале спортивного журналиста Новини.LIVE.

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В большом зале Одесской мэрии по этому случаю присутствовали почетные гости, среди которых серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, многократный призер чемпионатов мира по стрельбе из лука, Наталья Бурдейная, чемпион Олимпийских игр 1972 года, многократный чемпион Европы и мира по стрельбе. и чемпион Олимпийских игр 1972, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 по легкой атлетике Николай Авилов.

Руслан Пуздрач и команда SECRET. Фото: Руслан Пуздрач

Среди гостей на церемонии присутствуют руководители физкультурно-спортивных обществ, президенты городских и областных федераций по видам спорта, представители спортивной общественности.

Большие показатели на международной арене

На протяжении 2022-2023 годов одесситы добыли в борьбе 54 золотых, 40 серебряных и 32 бронзовые медали на соревнованиях высших рангов от Кубка Европы до чемпионатов мира.

В рамках "Спортивной столицы" награды получили 20 спортсменов по разным видам спорта:

Двукратная чемпионка Украины 2023 года по прыжкам на батуте — Аларова София

Серебряные призеры чемпионата Украины 2022 года по спортивной акробатике — Аллояров Артур и Лукахин Артем

Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров 2023 по плаванию — Грабаров Алексей

Бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года по греко-римской борьбе — Козлюк Владлен

Бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи 2022 года по боксу — Кулиев Джамал

Победитель III Европейских игр 2023 года, победитель Всемирных игр по неолимпийским видам спорта 2022 года по таиландскому боксу Муэй Тай — Любченко Игр

Чемпион мира и бронзовый призер 2022 года по греплингу, двукратный серебряный призер чемпионата мира 2023 года по греплингу — Малин Иван

Бронзовый призер чемпионата Украины 2022 и 2023 годов по стрельбе из блочного лука — Неделько Даниил.

Чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года по ушу, двукратный чемпион Украины 2022 года по ушу — Олейник Андрей

Чемпион мира среди военнослужащих 2023 года, бронзовый призер чемпионата Украины 2023 года по скалолазанию — Павленко Константин

Константин Павленко на Евро. Фото: НОК

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров 2022 года, трехкратный чемпион Европы 2023 года по годзю-рю карате — Подлесный Лев

Бронзовый призер Кубка Европы среди юниоров 2023 года по дзюдо — Раскин Ян

Серебряный призер чемпионата мира среди девушек 2022 года, чемпионка Украины среди девушек 2023 года по смешанным единоборствам ММА — Садич Дарина

Серебряный призер чемпионата Украины 2023 года по фехтованию — Суворова Анна

Победитель III Европейских игр 2023 года, чемпионка Европы 2023 года по карате — Терлюга Анжелика

Серебряный призер чемпионата мира 2022 года среди юниоров по пулевой стрельбе — Ткаленко Иван

Бронзовый призер чемпионата Украины по борьбе самбо 2023 года, многократная чемпионка Украины по борьбе самбо среди юниоров — Тулунжи Диана

Чемпионка мира по классу ILCA 4 U16 2022 года, чемпионка мира по классу ILCA 6 U17 2023 года по парусному спорту — Шаповалова Алина

Победитель Кубка мира по марафону среди юниорок 2023 года, чемпионка Украины среди юниорок 2023 года по гребле на байдарках и каноэ (марафон) — Якобчук Альбина

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