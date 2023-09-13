В Одеській області дітям-переселенцям нададуть безкоштовні місця в різних спортивних секціях
Нарада з представниками департаментів, управлінь, товариств та провідних спортивних федерацій Одеської області відбулась на стадіоні "Чорноморець". На цій зустрічі функціонери підписали між собою наймасштабніший меморандум про взаємодію та співпрацю.
Подробиці в матеріалі спортивного журналіста Новини.LIVE.
Організатором заходу виступили обласні Федерації боксу та ММА. На нараді відбулося знайомство з новим керівником, тимчасово виконувачем обов’язків начальника департаменту фізичної культури спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації Бурдейним Олегом.
Учасники обговорили напрямки співпраці між федераціями та державними установами. Ідею проведення відкритого тренування, показових виступів з представниками федерацій, на які будуть запрошені діти та батьки тимчасово переселених осіб, підтримали усі присутні.
У заході взяли участь Федерації боротьби, дзюдо, К1, тайського боксу, самбо, ушу, карате, алтімат-фрізбі та багато інших, а також Національний олімпійський комітет в Одеській області.
Діти самі оберуть види спорту
Від імені федерацій був направлений лист до Одеської облради про сприяння у реалізації спільного відкритого тренування. За словами одного з ініціаторів президента Федерації ММА в Одеській області та віцепрезидента обласної Федерації боксу Олександра Гордієнко, вже отримано зворотній звʼязок та йде підготовка по його реалізації.
На показових виступах діти можуть обрати вид спорту, який більше їм підходить. Керівники федерацій взяли на себе зобовʼязання допомогти переселенцям у можливості безкоштовного тренування в найкращих клубах міста. Обʼєднавши зусилля, кожен намагається внести вклад в роботу держави з внутрішньо переміщеними особами.
Також був анонсований міжнародний турнір з ММА "Незламні Захисники" в підтримку ЗСУ, який відбудеться 16 вересня в Одесі в клубі “Ред Лайн”. Початок о 17:00.
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