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В Одеській області дітям-переселенцям нададуть безкоштовні місця в різних спортивних секціях

13 вересня 2023 13:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В Одеській області дітям-переселенцям нададуть безкоштовні місця в різних спортивних секціях
Змагання з боксу. Фото: Надія Дев'ятіна
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нарада з представниками департаментів, управлінь, товариств та провідних спортивних федерацій Одеської області відбулась на стадіоні "Чорноморець". На цій зустрічі функціонери підписали між собою наймасштабніший меморандум про взаємодію та співпрацю.

Подробиці в матеріалі спортивного журналіста Новини.LIVE.

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Організатором заходу виступили обласні Федерації боксу та ММА. На нараді відбулося знайомство з новим керівником, тимчасово виконувачем обов’язків начальника департаменту фізичної культури спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації Бурдейним Олегом.

Учасники обговорили напрямки співпраці між федераціями та державними установами. Ідею проведення відкритого тренування, показових виступів з представниками федерацій, на які будуть запрошені діти та батьки тимчасово переселених осіб, підтримали усі присутні.

бокс
Учасники обговорили напрямки співпраці Фото: Надія Дев'ятіна

У заході взяли участь Федерації боротьби, дзюдо, К1, тайського боксу, самбо, ушу, карате, алтімат-фрізбі та багато інших, а також Національний олімпійський комітет в Одеській області. 

Діти самі оберуть види спорту

Від імені федерацій був направлений лист до Одеської облради про сприяння у реалізації спільного відкритого тренування. За словами одного з ініціаторів президента Федерації ММА в Одеській області та віцепрезидента обласної Федерації боксу Олександра Гордієнко, вже отримано зворотній звʼязок та йде підготовка по його реалізації. 

бокс
Спортивні функціонери Одещини. Фото: Надія Дев'ятіна

На показових виступах діти можуть обрати вид спорту, який більше їм підходить. Керівники федерацій взяли на себе зобовʼязання допомогти переселенцям у можливості безкоштовного тренування в найкращих клубах міста. Обʼєднавши зусилля, кожен намагається внести вклад в роботу держави з внутрішньо переміщеними особами.

ММА
Анонс турніру

Також був анонсований міжнародний турнір з ММА "Незламні Захисники" в підтримку ЗСУ, який відбудеться 16 вересня в Одесі в клубі “Ред Лайн”. Початок о 17:00.

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