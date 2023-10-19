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Путін розлютився через заборону на участь російських спортсменів у міжнародних турнірах

19 жовтня 2023 14:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Путін розлютився через заборону на участь російських спортсменів у міжнародних турнірах
Володимир Путін виступає перед журналістами. Фото: Reuters/Sergei Guneev
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Росії Володимир Путін прокоментував постанови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про заборону для російських спортсменів на участь у міжнародних змаганнях. Глава Кремля назвав ці рішення "етнічною дискримінацією".

Путін розкритикував міжнародні спортивні організації на форумі "Росія — спортивна держава" у Пермі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на місцеву пресу.

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Більшість міжнародних спортивних організацій виключили російських спортсменів з-поміж учасників після початку повномасштабного військового вторгнення армії РФ в Україну. Існує ймовірність, що російських спортсменів допустять на Олімпіаду-2024, але це станеться лише за умови виступу під нейтральним прапором.

Томас Бах
Глава МОК Томас Бах. Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni

Що сказав Путін

Президент Росії розкритикував МОК і заявив, що тепер учасників Олімпійських Ігор нібито почали обирати не за спортивним, а за політичним принципом. Главі Кремля не подобається, що міжнародні турніри використовують, за його словами, "як інструмент політичного тиску на людей, які не мають відношення до політики".

При цьому Путін пообіцяв підтримати російських спортсменів шляхом організації кількості спортивних змагань із різним призовим фондом. Він назвав розвиток спорту державним пріоритетом.

"До 2030 року потрібно залучити до систематичних занять спортом 70% росіян, тобто зробити спорт нормою життя. Росія відкрита до сучасних спортивних дисциплін, у тому числі до кіберспорту", — заявив Путін.

Нагадаємо, на чемпіонат світу з боротьби допустили росіян, які відкрито підтримали війну в Україні. 

У міжнародному боксі стався скандал: збірна України бойкотує Кубок Європи через допуск росіян. 

Міжнародний олімпійський комітет закрив очі на злочини та допустив росіян до Паралімпіади. 

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