Скандал у міжнародному боксі: Збірна України бойкотує Кубок Європи через допуск росіян

Олександр Хижняк. Фото: European Games

Федерація боксу України оголосила про бойкот Кубка Європи, який має відбутися у Чорногорії. Змагання пройдуть у місті Будве з 6 по 15 жовтня, але схоже без українців, адже міжнародна асоціація EUBC прийняла рішення допустити росіян.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі ФБУ, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Якщо на турнірі виступають представники країн-агресорів, то ми там змагатися не повинні. Зараз цю думку поділяє і Федерація боксу України. Не має значення, в якому статусі вони будуть присутні – у нейтральному чи під своїми прапорами. Мені важко говорити за всю Україну, це винятково моя думка", — заявив тренер збірної Дмитро Сосновський в інтерв’ю "Супільне".

Раніше Європейський боксерський союз (EBU) продовжив усунення російських спортсменів та офіційних осіб від міжнародних змагань.

Втім, Кубок Європи проводить альтернативна організація — Європейська конфедерація боксу (EUBC). Вона тісно співпрацює із Міжнародною асоціацією боксу (IBA).

Не "спорт поза політикою", а закриття очей на злочини

Контрольована другом Путіна Умаром Кремльовим IBA ще минулого року дозволила росіянам та білорусам повернутися на міжнародний ринг.

Тоді в організації заявили, що "політики не повинні надавати жодного впливу на спорт". У відповідь Україна, США та європейські країни почали бойкотувати турніри.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена.

Роналду встановив неймовірний рекорд у футболі: про що йдеться.

Шевченко став радником Зеленського: чим займатиметься колишній тренер збірної України.

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже вибрав команду.

"Динамо" вигнало футболіста за вживання наркотиків.