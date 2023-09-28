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Скандал у міжнародному боксі: Збірна України бойкотує Кубок Європи через допуск росіян

28 вересня 2023 19:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Скандал у міжнародному боксі: Збірна України бойкотує Кубок Європи через допуск росіян
Олександр Хижняк. Фото: European Games
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Федерація боксу України оголосила про бойкот Кубка Європи, який має відбутися у Чорногорії. Змагання пройдуть у місті Будве з 6 по 15 жовтня, але схоже без українців, адже міжнародна асоціація EUBC прийняла рішення допустити росіян.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі ФБУ, передає портал Новини.LIVE.

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"Якщо на турнірі виступають представники країн-агресорів, то ми там змагатися не повинні. Зараз цю думку поділяє і Федерація боксу України. Не має значення, в якому статусі вони будуть присутні – у нейтральному чи під своїми прапорами. Мені важко говорити за всю Україну, це винятково моя думка", — заявив тренер збірної Дмитро Сосновський в інтерв’ю "Супільне".

Раніше Європейський боксерський союз (EBU) продовжив усунення російських спортсменів та офіційних осіб від міжнародних змагань.

Втім, Кубок Європи проводить альтернативна організація — Європейська конфедерація боксу (EUBC). Вона тісно співпрацює із Міжнародною асоціацією боксу (IBA).

Не "спорт поза політикою", а закриття очей на злочини

Контрольована другом Путіна Умаром Кремльовим IBA ще минулого року дозволила росіянам та білорусам повернутися на міжнародний ринг. 

Тоді в організації заявили, що "політики не повинні надавати жодного впливу на спорт". У відповідь Україна, США та європейські країни почали бойкотувати турніри.

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