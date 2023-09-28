Скандал в международном боксе: Сборная Украины бойкотирует Кубок Европы из-за допуска россиян

Александр Хижняк. Фото: European Games

Федерация бокса Украины объявила о бойкоте Кубка Европы, который должен состояться в Черногории. Соревнования пройдут в городе Будве с 6 по 15 октября, но, похоже, без украинцев, ведь международная ассоциация EUBC приняла решение допустить россиян.

Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале ФБУ, передает портал Новини.LIVE.

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"Если на турнире выступают представители стран-агрессоров, то мы там соревноваться не должны. Сейчас это мнение разделяет и Федерация бокса Украины. Неважно, в каком статусе они будут присутствовать – в нейтральном или под своими флагами. Мне трудно говорить за всю Украину, это исключительно мое мнение", — заявил тренер сборной Дмитрий Сосновский в интервью "Общественному".

Ранее Европейский боксерский союз (EBU) продолжил отстранение российских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований.

Впрочем, Кубок Европы проводит альтернативная организация – Европейская конфедерация бокса (EUBC). Она тесно сотрудничает с Международной ассоциацией бокса (IBA).

Не "спорт вне политики", а закрытие глаз на преступления

Контролируемая другом Путина Умаром Кремлевым IBA еще в прошлом году позволила россиянам и белорусам вернуться на международный ринг.

Тогда в организации заявили, что "политики не должны оказывать никакого влияния на спорт". В ответ Украина, США и европейские страны начали бойкотировать турниры.

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