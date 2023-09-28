Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Скандал в международном боксе: Сборная Украины бойкотирует Кубок Европы из-за допуска россиян arrow

Скандал в международном боксе: Сборная Украины бойкотирует Кубок Европы из-за допуска россиян

28 сентября 2023 19:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Скандал в международном боксе: Сборная Украины бойкотирует Кубок Европы из-за допуска россиян
Александр Хижняк. Фото: European Games
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Федерация бокса Украины объявила о бойкоте Кубка Европы, который должен состояться в Черногории. Соревнования пройдут в городе Будве с 6 по 15 октября, но, похоже, без украинцев, ведь международная ассоциация EUBC приняла решение допустить россиян.

Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале ФБУ, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Если на турнире выступают представители стран-агрессоров, то мы там соревноваться не должны. Сейчас это мнение разделяет и Федерация бокса Украины. Неважно, в каком статусе они будут присутствовать – в нейтральном или под своими флагами. Мне трудно говорить за всю Украину, это исключительно мое мнение", — заявил тренер сборной Дмитрий Сосновский в интервью "Общественному".

Ранее Европейский боксерский союз (EBU) продолжил отстранение российских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований.

Впрочем, Кубок Европы проводит альтернативная организация – Европейская конфедерация бокса (EUBC). Она тесно сотрудничает с Международной ассоциацией бокса (IBA).

Не "спорт вне политики", а закрытие глаз на преступления

Контролируемая другом Путина Умаром Кремлевым IBA еще в прошлом году позволила россиянам и белорусам вернуться на международный ринг.

Тогда в организации заявили, что "политики не должны оказывать никакого влияния на спорт". В ответ Украина, США и европейские страны начали бойкотировать турниры.

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера : кто придет вместо Ван Леувена.

Роналду установил невероятный рекорд по футболу: о чем идет речь.

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины.

Зидан хочет вернуться к тренерской работе : он уже выбрал команду.

"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз