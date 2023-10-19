Путин разозлился из-за запрета на участие российских спортсменов в международных турнирах

Владимир Путин выступает перед журналистами. Фото: Reuters/Sergei Guneev

Президент России Владимир Путин прокомментировал постановления Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете для российских спортсменов на участие международных соревнованиях. Глава Кремля назвал эти решения "этнической дискриминацией".

Путин раскритиковал международные спортивные организации на форуме "Россия — спортивная держава" в Перми, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на местную прессу.

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Большинство международных спортивных организаций исключили российских спортсменов из числа участников после начала полномасштабного военного вторжения армии РФ в Украину. Существует вероятность, что российских спортсменов допустят на Олимпиаду-2024, но это произойдет только при условии выступления под нейтральным флагом.

Глава МОК Томас Бах. Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni

Что сказал Путин

Президент России раскритиковал МОК и заявил, что теперь участников Олимпийских Игр якобы стали выбирать не по спортивному, а по политическому принципу. Главе Кремля не нравится, что международные турниры используют, по его словам, "как инструмент политического давления на людей, которые к политике не имеют отношения".

При этом Путин пообещал поддержать российских спортсменов за счет организации количества спортивных соревнований с разным призовым фондом. Он назвал развитие спорта государственным приоритетом.

"К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян, то есть сделать спорт нормой жизни. Россия открыта к современным спортивным дисциплинам, в том числе к киберспорту", — заявил Путин.

Напомним, на чемпионат мира по борьбе допустили россиян, открыто поддержавших войну в Украине.

В международном боксе произошел скандал: сборная Украины бойкотирует Кубок Европы из-за допуска россиян.

Международный олимпийский комитет закрыл глаза на преступления и допустил россиян на Паралимпиаду.