Международный олимпийский комитет закрыл глаза на преступления и допустил россиян на Паралимпиаду

Митинг против российских террористов. Фото: Жан Кристофер Ботт EPA-EFE

Мировое спортивное сообщество удивлено безответственным решением Международного олимпийского комитета, закрывшего глаза на преступления оккупантов против Украины и допустившего российских спортсменов к участию на Паралимпиаде под нейтральным флагом.

Скандальное решение прокомментировало международное движение Global Athlete, передает портал Новини.LIVE.

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Сегодняшнему решению не хватает ума и принципа. Тот факт, что МПК снял запрет, когда агрессия России на Украину только усилилась, противоречит и выводит их на неправильную сторону истории в этой войне", — говорится в сообщении.

Арена для пропаганды войны

К сожалению, МПК проигнорировал призывы спортсменов устранить россиян и поддержал войну Путина против Украины. Сегодня МПК предоставил России глобальную арену на парижских паралимпийских играх по пропаганде войны.

"Как мы видели в прошлом, независимо от того, будут ли сняты флаги, гимны или национальные цвета, Путин будет использовать каждую унцию участия своих спортсменов, чтобы оправдать войну и жертвы, которые он нанес мирному народу Украины", — сообщил генеральный директор Global Athlete Роб Келлер.

Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Напомним, что россияне и белорусы не были представлены на Паралимпиаде-2022 в Пекине, которая прошла вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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