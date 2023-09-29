Міжнародний олімпійський комітет закрив очі на злочини та допустив росіян до Паралімпіади

Мітинг проти російських терористів. Фото: Жан Крістофер Ботт EPA-EFE

Світова спортивна спільнота здивована безвідповідальним рішенням Міжнародного олімпійського комітету, який закрив очі на злочини окупантів проти України та допустив російських спортсменів до участі на Паралімпіаді під нейтральним прапором.

Скандальне рішення прокоментував міжнародний рух Global Athlete, передає портал Новини.LIVE.

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"Дозволивши Росії брати участь у паризькій Паралімпіаді, Міжнародний паралімпійський комітет показав свою справжнє обличчя, схилившись перед впливом Росії на міжнародний спорт.

Russia: arts and sports are beyond politics!

Also Russia: pic.twitter.com/OJU0hZyY2g — UNITED24media (@United24media) September 20, 2023

Сьогоднішньому рішенню не вистачає розуму та принципу. Той факт, що МПК зняв заборону, коли агресія Росії на Україну лише посилилася, суперечить та виводить їх на неправильний бік історії у цій війні", — йдеться у повідомленні.

Арена для пропаганди війни

На жаль, МПК проігнорував заклики спортсменів усунути росіян та підтримав війну Путіна проти України. Сьогодні МПК надав Росії глобальну арену на паризьких паралімпійських іграх для пропаганди війни.

"Як ми бачили в минулому, незалежно від того, чи будуть зняті прапори, гімни чи національні кольори, Путін використатиме кожну унцію участі своїх спортсменів, щоб виправдати війну та жертви, які він завдав мирному народу України", — повідомив генеральний директор Global Athlete Роб Келер.

Паралімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 28 серпня по 8 вересня.

Нагадаємо, що росіяни та білоруси не були представлені на Паралімпіаді-2022 у Пекіні, яка відбулася невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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