Макрон розповів, що чекає на російських спортсменів під час Олімпіади в Парижі
Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував можливість допуску російських спортсменів до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. На думку політика, розв'язання цієї проблеми потребує виваженого вирішення.
Макрон не хоче бачити на Іграх прапори Росії, повідомляє L'Equipe.
Еммануель Макрон відповів на питання про можливу присутність російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024. Президент Франції припустився такої ймовірності, але заявив, що такі атлети не повинні виступати під своїми державними прапорами.
Заява Макрона про ОІ-2024
Глава держави, яку прийме Ігри-2024, вважає, що в Парижі "не може бути російського прапора", оскільки Росії там "не місце у той час, коли вона скоює воєнні злочини". При цьому президент Франції впевнений у тому, що вдалося досягти загального розуміння, що російського прапора на Олімпіаді не буде.
При цьому Макрон вважає, що остаточне рішення з цього питання має ухвалити голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. Своєю чергою глава МОК відстоює рівні права для всіх спортсменів і виступає проти санкцій щодо них.
"Є питання, яке має вирішити олімпійська спільнота. Що робити з російськими спортсменами, які готувалися до Ігор все життя, а можуть виявитися і жертвами цього режиму? Як провести межу між російськими спортсменами, які підтримують військові дії Путіна, і тими, хто є жертвою режиму. Це складні питання, які нам треба вирішити разом", — заявив Еммануель Макрон.
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