Макрон розповів, що чекає на російських спортсменів під час Олімпіади в Парижі

Еммануель Макрон та збірна Франції з регбі. Фото: Reuters/Ludovic Marin

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував можливість допуску російських спортсменів до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. На думку політика, розв'язання цієї проблеми потребує виваженого вирішення.

Макрон не хоче бачити на Іграх прапори Росії, повідомляє L'Equipe.

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Еммануель Макрон відповів на питання про можливу присутність російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024. Президент Франції припустився такої ймовірності, але заявив, що такі атлети не повинні виступати під своїми державними прапорами.

Макрон під час зустрічі із Зеленським. Фото: Reuters/Rosalba O'Brien

Заява Макрона про ОІ-2024

Глава держави, яку прийме Ігри-2024, вважає, що в Парижі "не може бути російського прапора", оскільки Росії там "не місце у той час, коли вона скоює воєнні злочини". При цьому президент Франції впевнений у тому, що вдалося досягти загального розуміння, що російського прапора на Олімпіаді не буде.

При цьому Макрон вважає, що остаточне рішення з цього питання має ухвалити голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. Своєю чергою глава МОК відстоює рівні права для всіх спортсменів і виступає проти санкцій щодо них.

"Є питання, яке має вирішити олімпійська спільнота. Що робити з російськими спортсменами, які готувалися до Ігор все життя, а можуть виявитися і жертвами цього режиму? Як провести межу між російськими спортсменами, які підтримують військові дії Путіна, і тими, хто є жертвою режиму. Це складні питання, які нам треба вирішити разом", — заявив Еммануель Макрон.

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