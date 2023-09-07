Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Макрон розповів, що чекає на російських спортсменів під час Олімпіади в Парижі arrow

Макрон розповів, що чекає на російських спортсменів під час Олімпіади в Парижі

7 вересня 2023 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Макрон розповів, що чекає на російських спортсменів під час Олімпіади в Парижі
Еммануель Макрон та збірна Франції з регбі. Фото: Reuters/Ludovic Marin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував можливість допуску російських спортсменів до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. На думку політика, розв'язання цієї проблеми потребує виваженого вирішення.

Макрон не хоче бачити на Іграх прапори Росії, повідомляє L'Equipe.

Читайте також:

Еммануель Макрон відповів на питання про можливу присутність російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024. Президент Франції припустився такої ймовірності, але заявив, що такі атлети не повинні виступати під своїми державними прапорами.

Макрон та Зеленський
Макрон під час зустрічі із Зеленським. Фото: Reuters/Rosalba O'Brien

Заява Макрона про ОІ-2024

Глава держави, яку прийме Ігри-2024, вважає, що в Парижі "не може бути російського прапора", оскільки Росії там "не місце у той час, коли вона скоює воєнні злочини". При цьому президент Франції впевнений у тому, що вдалося досягти загального розуміння, що російського прапора на Олімпіаді не буде.

При цьому Макрон вважає, що остаточне рішення з цього питання має ухвалити голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. Своєю чергою глава МОК відстоює рівні права для всіх спортсменів і виступає проти санкцій щодо них.

"Є питання, яке має вирішити олімпійська спільнота. Що робити з російськими спортсменами, які готувалися до Ігор все життя, а можуть виявитися і жертвами цього режиму? Як провести межу між російськими спортсменами, які підтримують військові дії Путіна, і тими, хто є жертвою режиму. Це складні питання, які нам треба вирішити разом", — заявив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, Мудрик розповів, що найголовніше при переході до нового клубу. 

Забарний оцінив успіхи Ярмолюка та навів приклад Зінченка. 

Мірчу Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера. 

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко. 

Нагельсманн обрав нову команду: тривають переговори. 

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз