Макрон рассказал, что ждет российских спортсменов во время Олимпиады в Париже

Эммануэль Макрон и сборная Франции по регби. Фото: Reuters/Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность допуска российских спортсменов на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. По мнению политика, решение этой проблемы требует взвешенного решения.

Макрон не хочет видеть на Играх флаги России, сообщает L'Equipe.

Читайте также:

Эммануэль Макрон ответил на вопрос о возможном присутствии российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. Президент Франции допустил такую вероятность, но при этом заявил, что такие атлеты не должны выступать под своими государственными флагами.

Макрон во время встречи с Зеленским. Фото: Reuters/Rosalba O'Brien

Заявление Макрона про ОИ-2024

Глава государства, которое примет Игры-2024, считает, что в Париже "не может быть российского флага", поскольку России там "не место в то время, когда она совершает военные преступления". При этом президент Франции уверен в том, что удалось добиться общего понимания о том, что российского флага на Олимпиаде не будет.

При этом Макрон считает, что окончательное решение по этому вопросу должен принять глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. В свою очередь, глава МОК отстаивает равные права для всех спортсменов и выступает против санкций в отношении их.

"Есть вопрос, который предстоит решить олимпийскому сообществу. Что делать с российскими спортсменами, которые готовились к Играм всю жизнь, а могут оказаться и жертвами этого режима? Как провести черту между российскими спортсменами, поддерживающими военные действия Путина, и теми, кто является жертвой режима. Это сложные вопросы, которые нам надо решить вместе", — заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, Мудрик рассказал, что самое главное при переходе в новый клуб.

Забарный оценил успехи Ярмолюка и привел в пример Зинченко.

Мирчу Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера.

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко.

Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.