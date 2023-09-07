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Макрон рассказал, что ждет российских спортсменов во время Олимпиады в Париже

7 сентября 2023 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Макрон рассказал, что ждет российских спортсменов во время Олимпиады в Париже
Эммануэль Макрон и сборная Франции по регби. Фото: Reuters/Ludovic Marin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность допуска российских спортсменов на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. По мнению политика, решение этой проблемы требует взвешенного решения. 

Макрон не хочет видеть на Играх флаги России, сообщает L'Equipe

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Эммануэль Макрон ответил на вопрос о возможном присутствии российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. Президент Франции допустил такую вероятность, но при этом заявил, что такие атлеты не должны выступать под своими государственными флагами. 

Макрон и Зеленский
Макрон во время встречи с Зеленским. Фото: Reuters/Rosalba O'Brien

Заявление Макрона про ОИ-2024 

Глава государства, которое примет Игры-2024, считает, что в Париже "не может быть российского флага", поскольку России там "не место в то время, когда она совершает военные преступления". При этом президент Франции уверен в том, что удалось добиться общего понимания о том, что российского флага на Олимпиаде не будет. 

При этом Макрон считает, что окончательное решение по этому вопросу должен принять глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. В свою очередь, глава МОК отстаивает равные права для всех спортсменов и выступает против санкций в отношении их. 

"Есть вопрос, который предстоит решить олимпийскому сообществу. Что делать с российскими спортсменами, которые готовились к Играм всю жизнь, а могут оказаться и жертвами этого режима? Как провести черту между российскими спортсменами, поддерживающими военные действия Путина, и теми, кто является жертвой режима. Это сложные вопросы, которые нам надо решить вместе", — заявил Эммануэль Макрон. 

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