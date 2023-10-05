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Допуск россиян на турниры ФИФА: какова официальная позиция Украины

5 октября 2023 14:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Допуск россиян на турниры ФИФА: какова официальная позиция Украины
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Министерство молодежи и спорта Украины представило официальную позицию на скандальное решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Речь идет о допуске молодых российских футболистов в возрасте до 17 лет на международные турниры. 

Минспорта Украины на своей официальной странице в Telegram напомнило, почему решение ФИФА и УЕФА является ошибкой. 

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Вадим Гутцайт
Президент Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Фото: mms.gov.ua/

Критика действий ФИФА и УЕФА

В то время как ФИФА и УЕФА объяснили свое решение заботой о российских детях и тем, что они не виноваты в военных преступлениях, в Украине продолжают гибнуть простые люди. С начала полномасштабного вторжения россияне убили 504 ребенка в Украине. Еще 1 129 детей получили ранения.

"Агрессивная россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и жить мирно и безопасно. Сотен наших детей она лишила жизни. В то же время, УЕФА и ФИФА возвращает на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно. 

Мы требуем отмены решений, как ограничивающих права украинских детей, которых россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным или убитым", — написали в заявлении Министерства молодежи и спорта Украины. 

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