Допуск россиян на турниры ФИФА: какова официальная позиция Украины

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: REUTERS

Министерство молодежи и спорта Украины представило официальную позицию на скандальное решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Речь идет о допуске молодых российских футболистов в возрасте до 17 лет на международные турниры.

Минспорта Украины на своей официальной странице в Telegram напомнило, почему решение ФИФА и УЕФА является ошибкой.

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Президент Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Фото: mms.gov.ua/

Критика действий ФИФА и УЕФА

В то время как ФИФА и УЕФА объяснили свое решение заботой о российских детях и тем, что они не виноваты в военных преступлениях, в Украине продолжают гибнуть простые люди. С начала полномасштабного вторжения россияне убили 504 ребенка в Украине. Еще 1 129 детей получили ранения.

"Агрессивная россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и жить мирно и безопасно. Сотен наших детей она лишила жизни. В то же время, УЕФА и ФИФА возвращает на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно.

Мы требуем отмены решений, как ограничивающих права украинских детей, которых россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным или убитым", — написали в заявлении Министерства молодежи и спорта Украины.

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