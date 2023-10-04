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ФИФА стоит на пороге мирового позора и может вернуть сборные России в соревнования

4 октября 2023 17:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
ФИФА стоит на пороге мирового позора и может вернуть сборные России в соревнования
Инфантино и Путин. Фото: Twitter/NoSaudiToon
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В мировом футболе назревает крупный международный скандал. ФИФА вслед за УЕФА рассматривает возможность отмены полной дисквалификации России от всех соревнований, вернув в международный футбол команду U-17 страны-оккупантов.

Соответствующее решение может быть принято уже в среду, 4 октября, сообщает британское издание Sky News.

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Поскольку ранее УЕФА разрешила юношеским сборным страны-террориста играть в своих турнирах, в том числе на турнирах, позволяющих попасть на чемпионат мира U-17, то теперь ФИФА должна принять решение о возможности россиян участвовать в турнирах под своей эгидой.

Так скоро в ФИФА не останется сборных

Напомним, после официального возвращения российских команд в европейский футбол 11 стран бойкотируют соревнования, где будут играть россияне: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Ирландия и Румыния.

Например, Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) в своем заявлении сообщила:

"На заседании правления ФАИ было единогласно решено подтвердить нашу четко сформулированную позицию. Ни одна сборная Ирландии ни в одной возрастной группе не будет играть против какой-либо команды из России в каком-либо соревновании сейчас", — говорится в сообщении.

Ранее все сборные и клубы России были дисквалифицированы сразу после того, как страна-террористка начала войну в Украине в феврале 2022 года. Однако теперь все изменено решением исполкома УЕФА юношеским сборным России разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.

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