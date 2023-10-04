ФИФА стоит на пороге мирового позора и может вернуть сборные России в соревнования

Инфантино и Путин. Фото: Twitter/NoSaudiToon

В мировом футболе назревает крупный международный скандал. ФИФА вслед за УЕФА рассматривает возможность отмены полной дисквалификации России от всех соревнований, вернув в международный футбол команду U-17 страны-оккупантов.

Соответствующее решение может быть принято уже в среду, 4 октября, сообщает британское издание Sky News.

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Поскольку ранее УЕФА разрешила юношеским сборным страны-террориста играть в своих турнирах, в том числе на турнирах, позволяющих попасть на чемпионат мира U-17, то теперь ФИФА должна принять решение о возможности россиян участвовать в турнирах под своей эгидой.

🚨🇷🇺 FIFA считается для того, чтобы банды в России участвовали в Международном футболе, reports @SkyNews .



Decision could be made later today. Just recently UEFA поддерживает Россию в 11-й команде для проведения в EURO qualifying матчах. pic.twitter.com/Pe6b3BZkyn — EuroFoot (@eurofootcom) October 4, 2023

Так скоро в ФИФА не останется сборных

Напомним, после официального возвращения российских команд в европейский футбол 11 стран бойкотируют соревнования, где будут играть россияне: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Ирландия и Румыния.

Например, Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) в своем заявлении сообщила:

"На заседании правления ФАИ было единогласно решено подтвердить нашу четко сформулированную позицию. Ни одна сборная Ирландии ни в одной возрастной группе не будет играть против какой-либо команды из России в каком-либо соревновании сейчас", — говорится в сообщении.

Ранее все сборные и клубы России были дисквалифицированы сразу после того, как страна-террористка начала войну в Украине в феврале 2022 года. Однако теперь все изменено решением исполкома УЕФА — юношеским сборным России разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.

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