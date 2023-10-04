ФІФА стоїть на порозі світової ганьби та може повернути збірні Росії до змагань

Інфантіно та Путін. Фото: Twitter/NoSaudiToon

У світовому футболі назріває великий міжнародний скандал. ФІФА слідом за УЄФА розглядає можливість скасування повної дискваліфікації Росії від усіх змагань, повернувши у міжнародний футбол команду U-17 країни-окупантів.

Відповідне рішення може бути ухвалено вже у середу, 4 жовтня, повідомляє британське видання Sky News.

Читайте також:

Оскільки раніше УЄФА дозволила юнацьким збірним країни-терориста грати у своїх турнірах, у тому числі на турнірах, які дають можливість потрапити на чемпіонат світу U-17, то тепер ФІФА має ухвалити рішення щодо можливості росіян брати участь у турнірах під своєю егідою.

🚨🇷🇺 FIFA are considering to ease the ban on Russia competing in international football, reports @SkyNews.



A decision could be made later today. Just recently UEFA allowed the Russia u17 team to compete in EURO qualifying matches. pic.twitter.com/Pe6b3BZkyn — EuroFoot (@eurofootcom) October 4, 2023

Так скоро у ФІФА не залишиться збірних

Нагадаємо, після офіційного повернення російських команд у європейський футбол 11 країн бойкотують змагання, де гратимуть росіяни: Україна, Англія, Швеція, Данія, Польща, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Ірландія та Румунія.

Наприклад Футбольна асоціація Ірландії (FAI) у своїй заяві повідомила:

"На засіданні правління ФАІ було одноголосно вирішено підтвердити нашу чітко сформульовану позицію. Жодна збірна Ірландії у жодній віковій групі не гратиме проти будь-якої команди з Росії в будь-якому змаганні нині", — йдеться у повідомленні.

Раніше всі збірні та клуби Росії були дискваліфіковані одразу після того, як країна-терористка розпочала велику війну в Україні в лютому 2022 року. Однак тепер все змінено рішенням виконкому УЄФА — юнацьким збірним Росії дозволили повернутися у міжнародні змагання з початку цього сезону.

Нагадаємо, Лунін може стати гравцем "Манчестер Юнайтед": що відомо.

"Шахтар" відпустить легіонера до іншого українського клубу.

Шовковський висміяв Ілона Маска через образу Зеленського.

Ребров знайшов заміну Циганкову для збірної України.

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським.