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ФІФА стоїть на порозі світової ганьби та може повернути збірні Росії до змагань

4 жовтня 2023 17:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
ФІФА стоїть на порозі світової ганьби та може повернути збірні Росії до змагань
Інфантіно та Путін. Фото: Twitter/NoSaudiToon
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У світовому футболі назріває великий міжнародний скандал. ФІФА слідом за УЄФА розглядає можливість скасування повної дискваліфікації Росії від усіх змагань, повернувши у міжнародний футбол команду U-17 країни-окупантів.

Відповідне рішення може бути ухвалено вже у середу, 4 жовтня, повідомляє британське видання Sky News

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Оскільки раніше УЄФА дозволила юнацьким збірним країни-терориста грати у своїх турнірах, у тому числі на турнірах, які дають можливість потрапити на чемпіонат світу U-17, то тепер ФІФА має ухвалити рішення щодо можливості росіян брати участь у турнірах під своєю егідою.

Так скоро у ФІФА не залишиться збірних

Нагадаємо, після офіційного повернення російських команд у європейський футбол 11 країн бойкотують змагання, де гратимуть росіяни: Україна, Англія, Швеція, Данія, Польща, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Ірландія та Румунія.

Наприклад Футбольна асоціація Ірландії (FAI) у своїй заяві повідомила:

"На засіданні правління ФАІ було одноголосно вирішено підтвердити нашу чітко сформульовану позицію. Жодна збірна Ірландії у жодній віковій групі не гратиме проти будь-якої команди з Росії в будь-якому змаганні нині", — йдеться у повідомленні.

Раніше всі збірні та клуби Росії були дискваліфіковані одразу після того, як країна-терористка розпочала велику війну в Україні в лютому 2022 року. Однак тепер все змінено рішенням виконкому УЄФА юнацьким збірним Росії дозволили повернутися у міжнародні змагання з початку цього сезону.

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