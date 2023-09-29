Норвегія, Швеція та інші: які країни відмовилися грати з РФ та підтримали Україну

Президент УЄФА Александер Чеферін здивований позицією Норвегії. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Ще кілька країн офіційно відмовилися від участі у матчах із російськими збірними вікової категорії U-17, попри недавнє рішення УЄФА повернути їх до міжнародних змагань. Скандинавські футболісти також мають намір бойкотувати такі поєдинки.

Президент норвезької Федерації футболу Лізе Клавенесс пояснила позицію своєї країни, повідомляє Athletistik.

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Список країн, які відмовляються від матчів із росіянами всупереч рішенню УЄФА, розширюється з кожним днем. До України, Англії, Польщі, Латвії та Литви додалися Норвегія, Швеція, Фінляндія та Данія. Футболісти цих країн бойкотуватимуть зустрічі з будь-якими командами з країни-агресора.

Футболісти із Норвегії підтримують Україну. Фото: instagram.com/liseklaveness/

"Футбол використовують як пропаганду"

Лізе Клавенесс підтримує тезу про те, що футбол має об'єднувати людство, а діти не повинні бути вигнані зі спорту через дії дорослих та влади. Однак у нинішній ситуації неможливо відокремити національний футбол від російського народу та потреби режиму використати спорт як частину своєї пропаганди.

"Зараз досить безглуздо робити такі винятки без гарантій, що будуть враховані міркування нейтралітету та солідарності. УЄФА необхідно уважніше вивчити ситуацію і продемонструвати мудрість у цьому принциповому питанні", — заявила Лізе Клавенесс.

У Федерації футболу Норвегії запевнили, що місцеві команди не гратимуть із росіянами, доки триває війна в Україні. Таке ставлення до ситуації поєднує весь норвезький спорт, який послідовно підтримує Україну.

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