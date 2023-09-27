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Англія не братиме участі у турнірах УЄФА через допуск росіян

27 вересня 2023 09:06
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Англія не братиме участі у турнірах УЄФА через допуск росіян
Александер Чеферін спілкується із журналістами. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольна асоціація Англії (FA) першою заявила про не згоду з рішенням УЄФА повернути російські збірні у віковій категорії до 17 років до європейських турнірів. Англійці випередили навіть Українську асоціацію футболу (УАФ).

Збірна Англії відмовиться від матчів із росіянами попри рішення УЄФА, повідомляє The Telegraph.

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Напередодні, 26 вересня, президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін оголосив про те, що російські збірні U-17 скоро знову зможуть брати участь у міжнародних турнірах.

Збірна України
Вболівальники України, Англії та Польщі на матчі відбору Євро-2024. Фото: Reuters/Matthew Childs

Глава європейського футболу засудив війну в Україні, але пояснив, що молоді спортсмени нібито не винні й не повинні бути ізольовані від світового футболу. При цьому російським командам доведеться грати у нейтральному статусі без своїх прапорів та гімну.

Реакція Англії на дії УЄФА

Футбольна асоціація Англії миттєво відповіла на заяву Чеферіна. Збірна цієї країни не збирається грати з росіянами на турнірах, до яких спортсменів із цієї країни буде допущено.

"Ми не підтримуємо позицію щодо допуску Росії до юнацьких змагань УЄФА. І наша позиція залишається незмінною: команди Англії не гратимуть проти Росії", — пояснили у Футбольній асоціації.

На цей момент Англія та Україна стали єдиними країнами, які прямо відмовилися підтримати ініціативу УЄФА.

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