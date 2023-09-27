Англія не братиме участі у турнірах УЄФА через допуск росіян
Футбольна асоціація Англії (FA) першою заявила про не згоду з рішенням УЄФА повернути російські збірні у віковій категорії до 17 років до європейських турнірів. Англійці випередили навіть Українську асоціацію футболу (УАФ).
Збірна Англії відмовиться від матчів із росіянами попри рішення УЄФА, повідомляє The Telegraph.
Напередодні, 26 вересня, президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін оголосив про те, що російські збірні U-17 скоро знову зможуть брати участь у міжнародних турнірах.
Глава європейського футболу засудив війну в Україні, але пояснив, що молоді спортсмени нібито не винні й не повинні бути ізольовані від світового футболу. При цьому російським командам доведеться грати у нейтральному статусі без своїх прапорів та гімну.
Реакція Англії на дії УЄФА
Футбольна асоціація Англії миттєво відповіла на заяву Чеферіна. Збірна цієї країни не збирається грати з росіянами на турнірах, до яких спортсменів із цієї країни буде допущено.
"Ми не підтримуємо позицію щодо допуску Росії до юнацьких змагань УЄФА. І наша позиція залишається незмінною: команди Англії не гратимуть проти Росії", — пояснили у Футбольній асоціації.
На цей момент Англія та Україна стали єдиними країнами, які прямо відмовилися підтримати ініціативу УЄФА.
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