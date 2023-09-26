В УЄФА допустили росіян до міжнародних турнірів

Глава УЄФА Олександр Чеферін. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

В УЄФА заявили, що Росія допущена до міжнародних турнірів в одній із вікових груп. Йдеться про U-17.

Інформація про це була розміщена на офіційному сайті УЄФА.

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Штаб-квартира УЄФА Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Діти не відповідають за дорослих

В УЄФА заявили, що дітей не можна карати за дії, відповідальні за які лише дорослі.

"УЄФА розуміє, що дітей не потрібно карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих. Ми твердо впевнені, що футбол завжди повинен нести відсилання миру і надії. Особливо засмучує те, що через конфлікт юне покоління позбавлене права змагатися на міжнародному рівні.

Виконком УЄФА ухвалив рішення, що російські команди до 18 років будуть знову допущені до міжнародних змагань.

Виконком звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило відновити збірні Росії до 17 років (як юнаків, так і дівчат), навіть якщо жеребкування вже проведено. Усі матчі команд із Росії проводитимуться без прапора країни, гімну, національної ігрової форми та на території Росії", — йдеться у заяві.

Також в УЄФА, щоб пом'якшити реакцію України та країн Заходу, засудили незаконне російське вторгнення в Україну і підтвердив, що дискваліфікація решти команд із РФ залишиться в силі до закінчення "конфлікту".

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