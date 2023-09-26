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В УЕФА допустили россиян к международным турнирам

26 сентября 2023 19:35
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Агабекян Карен
редактор
В УЕФА допустили россиян к международным турнирам
Глава УЕФА Александр Чеферин. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЕФА заявили, что Россия допущена к международным турнирам в одной из возрастных групп. Речь идет об U-17.

Информация об этом была размещена на официальном сайте УЕФА.

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров.

УЕФА
Штаб-квартира УЕФА. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Дети не отвечают за взрослых

В УЕФА заявили, что детей нельзя наказывать за действия, в ответе за которые только взрослые.

"УЕФА понимает, что детей не нужно наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Мы твердо уверены, что футбол всегда должен нести отсылку миру и надежде. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне.

Исполком УЕФА принял решение, что российские команды до 18 лет будут снова допущены к международным соревнованиям.

Исполком обратился в администрацию УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как юношей, так и девушек), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи команд из России будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и на территории России", — говорится в заявлении.

Также в УЕФА чтобы смягчить реакцию Украины и стран Запада осудили незаконное российское вторжение в Украину и подтвердил, что дисквалификация остальных команд из РФ останется в силе до окончания "конфликта".

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