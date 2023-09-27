Англия не будет участвовать в турнирах УЕФА из-за допуска россиян
Футбольная ассоциация Англии (FA) первой заявила о не согласии с решением УЕФА вернуть российские сборные в возрастной категории до 17 лет к европейским турнирам. Англичане опередили даже Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Сборная Англии откажется от матчей с россиянами несмотря на решение УЕФА, сообщает The Telegraph.
Накануне, 26 сентября, президент Союза европейских футбольных ассоциация Александер Чеферин объявил о том, что российские сборные U-17 скоро снова смогут принимать участие в международных турнирах.
Глава европейского футбола осудил войну в Украине, но объяснил, что молодые спортсмены якобы ни в чем не виноваты и не должны быть изолированы от мирового футбола. При этом российским командам придется играть в нейтральном статусе без своих флага и гимна.
Реакция Англии на действия УЕФА
Футбольная ассоциация Англии мгновенно ответила на заявление Чеферина. Сборная этой страны не собирается играть с россиянами на турнирах, к которым спортсмены из этой страны будут допущены.
"Мы не поддерживаем позицию по допуску России к юношеским соревнованиям УЕФА. И наша позиция остается неизменной: команды Англии не будут играть против России", — объяснили в Футбольной ассоциации.
На этот момент Англия и Украина стали единственными странами, которая прямо отказались поддержать инициативу УЕФА.
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