Норвегия, Швеция и другие: какие страны отказались играть с РФ и поддержали Украину

Президент УЕФА Александер Чеферин удивлен позиции Норвегии. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Еще несколько стран официально отказались от участия в матчах с российскими сборными возрастной категории U-17, несмотря на недавнее решение УЕФА вернуть их к международным соревнованиям. Скандинавские футболисты тоже намерены бойкотировать такие поединки.

Президент норвежской Федерации футбола Лизе Клавенесс объяснила позицию своей страны, сообщает Athletistik.

Читайте также:

Список стран, которые отказываются от матчей с россиянами вопреки решению УЕФА, расширяется с каждым днем. К Украине, Англии, Польше, Латвии и Литве добавились Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. Футболисты этих стран будут бойкотировать встречи с любыми командами из страны-агрессора.

Футболисты из Норвегии поддерживают Украину. Фото: instagram.com/liseklaveness/

"Футбол используют как пропаганду"

Лизе Клавенесс поддерживает тезис о том, что футбол должен объединять человечество, а дети не должны быть изгнаны из спорта из-за действий взрослых и властей. Однако в нынешней ситуации невозможно отделить национальный футбол от российского народа и потребности режима использовать спорт как часть своей пропаганды.

"Сейчас довольно глупо делать такое исключения без гарантий, что будут учтены соображения нейтралитета и солидарности. УЕФА необходимо более пристально изучить ситуацию и продемонстрировать мудрость в этом принципиальном вопросе", — заявила Лизе Клавенесс.

В Федерации футбола Норвегии заверили, что местные команды не будут играть с россиянами, пока продолжается война в Украине. Такое отношение к ситуации объединяет весь норвежский спорт, который последовательно поддерживает Украину и придерживается соблюдения санкций в отношении агрессора.

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба.

Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

"Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена.

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины.

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге.

У Миколенко проблемы: под угрозой следующие матчи.