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Норвегия, Швеция и другие: какие страны отказались играть с РФ и поддержали Украину

29 сентября 2023 09:21
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Норвегия, Швеция и другие: какие страны отказались играть с РФ и поддержали Украину
Президент УЕФА Александер Чеферин удивлен позиции Норвегии. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще несколько стран официально отказались от участия в матчах с российскими сборными возрастной категории U-17, несмотря на недавнее решение УЕФА вернуть их к международным соревнованиям. Скандинавские футболисты тоже намерены бойкотировать такие поединки. 

Президент норвежской Федерации футбола Лизе Клавенесс объяснила позицию своей страны, сообщает Athletistik

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Список стран, которые отказываются от матчей с россиянами вопреки решению УЕФА, расширяется с каждым днем. К Украине, Англии, Польше, Латвии и Литве добавились Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. Футболисты этих стран будут бойкотировать встречи с любыми командами из страны-агрессора. 

Футболисты из Норвегии
Футболисты из Норвегии поддерживают Украину. Фото: instagram.com/liseklaveness/

"Футбол используют как пропаганду" 

Лизе Клавенесс поддерживает тезис о том, что футбол должен объединять человечество, а дети не должны быть изгнаны из спорта из-за действий взрослых и властей. Однако в нынешней ситуации невозможно отделить национальный футбол от российского народа и потребности режима использовать спорт как часть своей пропаганды. 

"Сейчас довольно глупо делать такое исключения без гарантий, что будут учтены соображения нейтралитета и солидарности. УЕФА необходимо более пристально изучить ситуацию и продемонстрировать мудрость в этом принципиальном вопросе", — заявила Лизе Клавенесс. 

В Федерации футбола Норвегии заверили, что местные команды не будут играть с россиянами, пока продолжается война в Украине. Такое отношение к ситуации объединяет весь норвежский спорт, который последовательно поддерживает Украину и придерживается соблюдения санкций в отношении агрессора. 

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