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Допуск росіян на турніри ФІФА: яка офіційна позиція України

5 жовтня 2023 14:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Допуск росіян на турніри ФІФА: яка офіційна позиція України
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міністерство молоді та спорту України представило офіційну позицію на скандальне рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Йдеться про допуск молодих російських футболістів до 17 років на міжнародні турніри.

Мінспорту України на своїй офіційній сторінці в Telegram нагадав, чому рішення ФІФА та УЄФА є помилкою.

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В Україні заявили про те, що російські окупанти вивезли із країни 19 тисяч дітей. Війська інтервентів зруйнували понад дві тисячі навчальних закладів, а також 344 спортивні об'єкти.

Вадим Гутцайт
Президент Міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Фото: mms.gov.ua/

Критика дій ФІФА та УЄФА

У той час як ФІФА та УЄФА пояснили своє рішення турботою про російських дітей та тим, що вони не винні у воєнних злочинах, в Україні продовжують гинути прості люди. З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 504 дитини в Україні. Ще 1129 дітей отримали поранення.

"Агресивна росія позбавила українських дітей не лише можливості тренуватися, а й жити мирно та безпечно. Сотень наших дітей вона позбавила життя. Водночас УЄФА та ФІФА повертає на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших та все робить правильно.

Ми вимагаємо скасування рішень, які обмежують права українських дітей, яких росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим або вбитим", — написали в заяві Міністерства молоді та спорту України.

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