МОК допустил российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они выступят под нейтральным флагом. Решение уже принято Исполнительным советом комитета.
Об этом говорится на официальном сайте МОК.
Какие ограничения будут установлены для россиян и белорусов
Россияне и белорусы смогут выступать только в личных стартах, то есть команды не будут допущены. Отбор на Олимпиаду будет производиться только через официальные квалификационные старты без дополнительных квалификационных возможностей.
"По состоянию на 8 декабря 2023 года только 11 "нейтральных атлетов" выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде-2024 — 8 с российским паспортом и 3 с белорусским. И в целом очень ограниченное количество россиян и белорусов смогут выступить на Олимпиаде. Нейтральные атлеты, как и другие спортсмены, которые будут соревноваться на Олимпиаде, должны подписать заявление о поддержке Олимпийской хартии", — говорится в сообщении.
Национальная символика России и Беларуси — гимн, флаг и прочее — запрещена.
Также подчеркивается, что атлеты, которые активно поддерживают войну, и атлеты, находящиеся на контракте в вооруженных силах России или Беларуси или других военных формирований не будут допущены к Олимпиаде-2024.
К слову, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал постановления Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Глава Кремля назвал эти решения "этнической дискриминацией".
Напомним, на чемпионат мира по борьбе допустили россиян, открыто поддержавших войну в Украине.
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