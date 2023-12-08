МОК допустил российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024

Президент МОК Томас Бах. Фото: AP

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они выступят под нейтральным флагом. Решение уже принято Исполнительным советом комитета.

Об этом говорится на официальном сайте МОК.

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Россияне и белорусы смогут выступать только в личных стартах, то есть команды не будут допущены. Отбор на Олимпиаду будет производиться только через официальные квалификационные старты без дополнительных квалификационных возможностей.

"По состоянию на 8 декабря 2023 года только 11 "нейтральных атлетов" выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде-2024 — 8 с российским паспортом и 3 с белорусским. И в целом очень ограниченное количество россиян и белорусов смогут выступить на Олимпиаде. Нейтральные атлеты, как и другие спортсмены, которые будут соревноваться на Олимпиаде, должны подписать заявление о поддержке Олимпийской хартии", — говорится в сообщении.

Национальная символика России и Беларуси — гимн, флаг и прочее — запрещена.

Также подчеркивается, что атлеты, которые активно поддерживают войну, и атлеты, находящиеся на контракте в вооруженных силах России или Беларуси или других военных формирований не будут допущены к Олимпиаде-2024.

К слову, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал постановления Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Глава Кремля назвал эти решения "этнической дискриминацией".

Напомним, на чемпионат мира по борьбе допустили россиян, открыто поддержавших войну в Украине.

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