Захарєєв переміг Молодана та представить Україну у відборі на Олімпійські ігри-2024

Юрій Захарєєв. Фото: скрин

Фінали Чемпіонату України з боксу у Львові подарували чимало цікавих поєдинків. Але найбільше виділялась зустріч чемпіона світу та Європи Юрія Захарєєва з Максимом Молоданом.

Подробиці запеклого протистояння в матеріалі Новини.LIVE.

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Принциповості протистоянню додавало, що Захарєєв та Молодан з одного села, з Андріївки в Одеській області. Обидва займались під керівництвом одного тренера— Ігоря Юрескула. Але якщо Максим продовжує тренуватися у нього та представляє Одещину, то Захарєєв перейшов до Харківської області й тепер його тренер — Сергій Данільченко.

Додамо, що за останній рік боксери двічі зустрічались, одного разу переміг Молодан на Чемпіонаті України, а одного — Захарєєв на міжнародному турнірі. Й від цієї, третьої сутички залежало хто представлятиме Україну як перший номер у відборі на олімпіаду вже у лютому та березні 2024 у ваговій категорії до 71 кг.

Захарєєв переміг одноголосно

Сам поєдинок пройшов дуже видовищно, на високій швидкості. Боксери обмінювались красивими комбінаціями та технікою, били один одного на зустрічних курсах. Але Юрій все ж влучав частіше й був спритнішим. Судді віддали саме йому одноголосну перемогу в цьому двобої.

У змаганнях загалом узяли участь 258 найкращих боксерів і боксерок національного рівня (168 чоловіків, 90 жінок), які представляли майже всі області України.

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