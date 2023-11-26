Захареев победил Молодана и представит Украину в отборе на Олимпийские игры-2024

Юрий Захареев. Фото: скрин

Финалы Чемпионата Украины по боксу во Львове подарили немало интересных поединков. Но больше всего выделялась встреча чемпиона мира и Европы Юрия Захареева с Максимом Молоданом.

Подробности ожесточенного противостояния в материале Новини.LIVE.

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Принципиальности противостоянию добавляло, что Захареев и Молодан из одного села, из Андреевки Одесской области. Оба занимались под руководством одного тренера — Игоря Юрескула. Но если Максим продолжает тренироваться у него и представляет Одесскую область, то Захареев перешел в Харьковскую область и теперь его тренер — Сергей Данильченко.

За последний год боксеры дважды встречались, однажды победил Молодан на Чемпионате Украины, а в другой раз — Захареев на международном турнире. И от этой, третьей стычки зависел, кто будет представлять Украину как первый номер в отборе на олимпиаду уже в феврале и марте 2024 года в весовой категории до 71 кг.

Захареев победил единогласно

Сам поединок прошел очень зрелищно, на высокой скорости. Боксеры обменивались красивыми комбинациями и техникой, избивали друг друга на встречных курсах. Но Юрий все же попадал чаще и был ловчее. Судьи отдали именно ему единогласную победу в этом поединке.

В соревнованиях приняли участие 258 лучших боксеров и боксерок национального уровня (168 мужчин, 90 женщин), представлявших почти все области Украины.

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