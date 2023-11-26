Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Захареев победил Молодана и представит Украину в отборе на Олимпийские игры-2024 arrow

Захареев победил Молодана и представит Украину в отборе на Олимпийские игры-2024

26 ноября 2023 17:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Захареев победил Молодана и представит Украину в отборе на Олимпийские игры-2024
Юрий Захареев. Фото: скрин
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Финалы Чемпионата Украины по боксу во Львове подарили немало интересных поединков. Но больше всего выделялась встреча чемпиона мира и Европы Юрия Захареева с Максимом Молоданом.

Подробности ожесточенного противостояния в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Принципиальности противостоянию добавляло, что Захареев и Молодан из одного села, из Андреевки Одесской области. Оба занимались под руководством одного тренера — Игоря Юрескула. Но если Максим продолжает тренироваться у него и представляет Одесскую область, то Захареев перешел в Харьковскую область и теперь его тренер — Сергей Данильченко.

За последний год боксеры дважды встречались, однажды победил Молодан на Чемпионате Украины, а в другой раз — Захареев на международном турнире. И от этой, третьей стычки зависел, кто будет представлять Украину как первый номер в отборе на олимпиаду уже в феврале и марте 2024 года в весовой категории до 71 кг.

Захареев победил единогласно

Сам поединок прошел очень зрелищно, на высокой скорости. Боксеры обменивались красивыми комбинациями и техникой, избивали друг друга на встречных курсах. Но Юрий все же попадал чаще и был ловчее. Судьи отдали именно ему единогласную победу в этом поединке.

В соревнованиях приняли участие 258 лучших боксеров и боксерок национального уровня (168 мужчин, 90 женщин), представлявших почти все области Украины.

Напомним, "Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель.

Георгий Судаков определился с новым клубом — о чем идет речь.

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.

Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

Актуальное по теме