Благодійний вечір професійного боксу на підтримку ЗСУ пройшов в Одесі

Маркарян та Щелев. Фото: Надія Дев'ятіна

Масштабний вечір професійного боксу провели в одеському "Fitness Stadium". Головна мета заходу була зібрати кошти на потреби 4-ї аеромобільної роти 79 бригади ЗСУ.

Турнір відвідав спортивний журналіст Новини.LIVE.

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Завдяки таким заходам професійний бокс в Одесі та загалом в Україні виходять на новий рівень. Це відзначили почесні гості вечора боксу. Промоутерами виступили головний тренер збірної Одеської області та засновник клубу "Атаман" Володимир Осіпчук, а також чемпіон WBA International Валентин Головко, а партнерами Федерація боксу України та Федерація боксу в Одеській області та громадська організація Вільні та Вірні.

Серед почесних гостей були чемпіон світу за версією UBO Назрі Рагімов, чемпіон юнацьких олімпійських ігор 2014, чемпіон світу з професіоналів за версією WBC Раміль Гаджиєв, а також меценати та представники керівництв федерації ММА, ФСТ “Спартак” та багато інших.

Маркарян та Гаджиєв здобули перемоги

Головним боєм вечора стало протистояння Романа Маркаряна з Бровар, в якого було 9 перемог за плечима на профі-ринзі, але він пропустив майже 2 з половиною роки через травму. та Артура Щелева з Миргорода. Перемогу у цьому 6-раундовому бою здобув Маркарян єдиноголосним рішенням суддів.

Гаджиєв нокаутував Чечету. Фото: Надія Дев'ятіна

З поєдинків андеркарту відзначимо перемогу одесита Імрана Гаджиєва над харків’янином Денисом Чечетою впевненим нокаутом наприкінці першого раунду потужним ударом в живіт. І це була друга перемога Імрана на професійному ринзі.

Кремінський та Осипчук. Фото: Надія Дев'ятіна

Євген Вакуленко з Одеси здобув свою четверту перемогу. Цього разу над киянином Атумом Ноторіусом технічним нокаутом у другому раунді. Ще один боксер з Одеси, підопічний Володимира Осипчука, Михайло Кремінський дуже впевнено дебютутував нокаутом в печінку Дмитру Грищенко.

Ігор Гайдаржи був сильніший за Харлампія Васіліогло, Геннадій Желясков — Джамала Давлетова, Даніїл Портареску — Миколу Іванченко.

Прапор України з підписами військових. Фото: Надія Дев'ятіна

Усього було 13 поєдинків та розіграли на аукціонах 6 цінних лотів, трофеї українських військових розмальовані студією ArtBendas. Серед них крило від Арлана, здобутого на Херсонському напрямку, шолом, який врятував життя українському воїну після влучання снайпера, кілька тубусів від Гаубіци М777 та шведського гранатомета Рейберд АТ4, а також прапор з підписами українських захисників.

Шолом, який врятував життя. Фото: Надія Дев'ятіна

Усі кошти пішли на допомогу військовим ЗСУ для наближення Перемоги України.

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