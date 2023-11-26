Благотворительный вечер профессионального бокса в поддержку ВСУ прошел в Одессе

Маркарян и Щелев. Фото: Надежда Девятина

Масштабный вечер профессионального бокса провели в одесском "Fitness Stadium". Главная цель мероприятия была собрать средства на нужды 4-й аэромобильной роты 79 бригады ВСУ.

Турнир посетил спортивный журналист Новини.LIVE.

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Благодаря таким мерам профессиональный бокс в Одессе и в целом выходят на новый уровень. Это отметили почетные гости вечера бокса. Промоутерами выступили главный тренер сборной Одесской области и основатель клуба "Атаман" Владимир Осипчук, а также чемпион WBA International Валентин Головко, партнерами Федерация бокса Украины и Федерация бокса в Одесской области и общественная организация "Вільні та Вірні".

Среди почетных гостей были чемпион мира по версии UBO Назри Рагимов, чемпион юношеских олимпийских игр 2014, чемпион мира по профессионалам по версии WBC Рамиль Гаджиев, а также меценаты и представители руководства федерации ММА, ФСО "Спартак" и многие другие.

Маркарян и Гаджиев одержали победы

Главным боем вечера стало противостояние Романа Маркаряна с Броваром, у которого было 9 побед за плечами на профи-ринге, но он пропустил почти 2 с половиной года из-за травмы, и Артура Щелева из Миргорода. Победу в этом 6-раундовом бою одержал Маркарян единогласным решением судей.

Гаджиев нокаутировал Чечету. Фото: Надежда Девятина

Из поединков андеркарта отметим победу одессита Имрана Гаджиева над харьковчанином Денисом Чечетой уверенным нокаутом в конце первого раунда мощным ударом в живот. И это была вторая победа Имрана на профессиональном ринге.

Кременский и Осипчук. Фото: Надежда Девятина

Евгений Вакуленко из Одессы одержал свою четвертую победу. На этот раз над киевлянином Атумом Ноториусом техническим нокаутом во втором раунде. Еще один боксер из Одессы, подопечный Владимира Осипчука, Михаил Кременский очень уверенно дебютировал нокаутом в печень Дмитрию Грищенко.

Игорь Гайдаржи был сильнее Харлампия Василиогло, Геннадий Желясков — Джамала Давлетова, Даниил Портареску — Николая Иванченко.

Флаг Украины с подписью военных. Фото: Надежда Девятина

Всего было 13 поединков и разыграли на аукционах 6 ценных лотов, трофеи украинских военных разрисованы студией ArtBendas. Среди них крыло от Арлана, добытого на Херсонском направлении, спасший жизнь украинскому воину после попадания снайпера шлем, несколько тубусов от Гаубицы М777 и шведского гранатомета Рейберд АТ4, а также флаг с подписями украинских защитников.

Шлем, спасший жизнь. Фото: Надежда Девятина

Все средства пошли на помощь военным ВСУ по приближению Победы Украины.

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