Позорное решение — Кулеба осудил допуск РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил решение Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам стать участниками Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. Они будут выступать под нейтральным статусом.

Об этом он написал в своем Twitter (X).

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По его словам, таким решением МОК фактически разрешил России использовать Олимпиаду как оружие.

"МОК, по сути, дал России зеленый свет на использование Олимпиады как оружия. Ведь Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне", — подчеркнул министр.

Кулеба также призвал партнеров осудить это "позорное решение, подрывающее олимпийские принципы".

Скриншот сообщения из Twitter Дмитрия Кулебы

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они выступят под нейтральным флагом. Решение уже принято Исполнительным советом комитета.