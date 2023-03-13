Глава УАФ Павелко може стати віцепрезидентом УЄФА

Голова українського футболу може стати віцепрезидентом УЄФА
Голова Української Асоціації Футболу (УАФ) Андрій Павелко може здобути посаду віцепрезидента УЄФА.
Про можливе кар'єрне зростання головного футбольного чиновника України повідомив Telegram-канал "Динамо Київ Inside".
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"За нашою інформацією, отриманою із джерел усередині УАФ ще кілька днів тому, пан Павелко на легкій адреналіновій хвилі тимчасових ситуаційних успіхів бою з ворогами різко змінив плани.
А вони прості. Замість тривіального переобрання до членів виконкому УЄФА на наступні чотири роки Павелко підвищив планку. Цілком можливо, що наприкінці березня на конгресі УЄФА у нас "честь" спостерігатиме коронацію цього суб'єкта в ранг одного з віцепрезидентів УЄФА", — повідомило джерело.
Амбіції Павелка
Згідно з викладеною версією, президент УЄФА Александер Чеферін уже погодився із планами Андрія Павелка. Незабаром буде зрозуміло, як далеко простягаються амбіції глави УАФ.
"Активну закулісну роботу з головами національних асоціацій розпочато. Негласне добро Чеферіна отримано. Достовірність нашої інформації перевіримо вже найближчими днями", — пояснило не офіційне джерело.
Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців зустрічі.