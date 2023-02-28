В УПЛ могут вернуть болельщиков на стадионы

Зрители снова смогут посещать матчи украинской Премьер-лиги и Кубка страны

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал возобновление национального чемпионата украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В первом же поединке с участием "Александрии" и "Металлиста 1925" было забито шесть голов (3:3).

Андрей Павелко на своей странице в Facebook написал, что в скором будущем болельщики снова могут заполнить трибуны украинских стадионов. В УАФ рассматривают возможность ограниченного допуска зрителей на матчи УПЛ.

Возвращение болельщиков на стадионы

"Стартовый матч весенней части чемпионата "Александрия" — "Металлист 1925" состоялся без зрителей. Но по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны.

В условиях полномасштабной войны работают театры, кинозалы и концертные залы. Почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?", — задал вопрос Андрей Павелко.

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