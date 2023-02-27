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УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

27 февраля 2023 20:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Руслан Ротань дебютировал с Александрией
Команды подарили голевую феерию
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В понедельник, 27 февраля, возобновился чемпионат Украины по футболу. В рамках перенесенного шестого тура Александрия встречалась с Металлистом в 1925 году.

Подробности матча в материале Новини.LIVE

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Александрия — Металлист 1925 — 3:3

Голы: Третьяков, 7, 68, Кобзарь, 81 — Ткачук, 21, Бычек, 32, Шершень, 47

Александрия: Горох — Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков (Калитвинцев, 67) — Михайленко, Рыбалка (Ковалец, 67) — Мустафаев (Авагимян, 87), Волошин (Кобзарь, 46), Шулянский (Кожушко, 46) — Третьяков.

Металлист 1925: Мозиль (Сидоренко, 56) — Жичиков, Безуглый, Ткачук, Шершень (Дмитренко, 79) — Мартынюк — Русин, Вачиберадзе (Абдуллаев, 80), Бычек (Капинус, 65), Ременюк — Чирук.

Предупреждения: Чирук, Вачибердазе, Русин, Ткачук

Хозяева поля вышли вперед уже на седьмой минуте благодаря точному удару Третьякова. Подопечные Эдмара в середине первого тайма сумели перевернуть игру, забив дважды. Авторами голов стали Ткачук и Бычек. После перерыва харьковчане увеличили преимущество благодаря голу Шершеня.

В конце встречи Александрия сумела избежать поражения, убив дважды. Сначала Третьяков оформил дубль, а за несколько минут до окончания матча Кобзарь попал в ворота соперника.

Таким образом, дебютная игра Руслана Ротаня в УПЛ завершилась вничью – 3:3.

Отметим, что у "Александрии" было преимущество и по владению мяча 63% против 27% и по ударам 13-4.

В турнирной таблице чемпионата Украины Александрия занимает пятое место с 25 баллами, а Металлист 1925 года идет на седьмой строчке с 19 очками.

В следующем туре Александрия сыграет с Днепр-1. Игра состоится 4 марта, а Металлист проведет поединок с Шахтером 5 марта.

Напомним, футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля. 

В рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.  

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

 

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