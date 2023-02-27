Руслан Ротань дебютував з Олександрією

Команди подарували гольову феєрію

У понеділок, 27 лютого, відновився чемпіонат України з футболу. У рамках перенесеного шостого туру Олександрія зустрічалася з Металістом 1925 року.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

Олександрія — Металіст 1925 — 3:3

Голи: Третьяков, 7, 68, Кобзар, 81 — Ткачук, 21, Бичек, 32, Шершень, 47

Олександрія: Горох — Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков (Калітвінцев, 67) — Михайленко, Рибалка (Ковалець, 67) — Мустафаєв (Авагімян, 87), Волошин (Кобзар, 46), Шулянський (Кожушко, 46) — Третьяков.

Металліст 1925: Мозіль (Сидоренко, 56) — Жичиков, Безуглий, Ткачук, Шершень (Дмитренко, 79) — Мартинюк — Русин, Вачіберадзе (Абдуллаєв, 80), Бичек (Капінус, 65), Ременюк — Чирук.

Попередження: Чирук, Вачібердазе, Русин, Ткачук

Господарі поля вийшли вперед уже на сьомій хвилині завдяки точному удару Третьякова. Підопічні Едмара у середині першого тайму зуміли перевернути гру, забивши двічі. Авторами голів стали Ткачук та Бичек. Після перерви харків'яни збільшили перевагу завдяки голу Шершеня.

Наприкінці зустрічі Олександрія зуміла уникнути поразки, забивши двічі. Спочатку Третьяков оформив дубль, а за кілька хвилин до закінчення матчу Кобзар влучив у ворота суперника.

Таким чином, дебютна гра Руслана Ротаня в УПЛ завершилась у нічию – 3:3.

Відзначимо, що у "Олександрії" була перевага і за володінням м'яча 63% проти 27% та за ударами 13-4.

У турнірній таблиці чемпіонату України Олександрія посідає п'яте місце з 25 балами, а Металіст 1925 року йде на сьомому рядку з 19 очками.

У наступному турі Олександрія зіграє із Дніпро-1. Гра відбудеться 4 березня, а Металіст проведе поєдинок із Шахтарем 5 березня.

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