В УПЛ можуть повернути вболівальників на стадіони

Павелко припустився повернення вболівальників на трибуни стадіонів в УПЛ
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко прокоментував поновлення національного чемпіонату української Прем'єр-ліги (УПЛ).
У першому ж поєдинку за участю "Олександрії" та "Металіста 1925" було забито шість голів (3:3).
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Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook написав, що незабаром уболівальники знову можуть заповнити трибуни українських стадіонів. В УАФ розглядають можливість обмеженого допуску глядачів до матчів УПЛ.
Повернення вболівальників на стадіони
"Стартовий матч весняної частини чемпіонату "Олександрія" — "Металіст 1925" відбувся без глядачів. Але з ініціативи та на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді та спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни".
В умовах повномасштабної війни працюють театри, кінозали та концертні зали. Чому обмежена кількість глядачів (з чітким дотриманням відповідного протоколу безпеки) не може переглядати футбольний матч?", — запитав Андрій Павелко.
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