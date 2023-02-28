В УПЛ можуть повернути вболівальників на стадіони

Глядачі знову зможуть відвідувати матчі української Прем'єр-ліги та Кубка країни

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко прокоментував поновлення національного чемпіонату української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У першому ж поєдинку за участю "Олександрії" та "Металіста 1925" було забито шість голів (3:3).

Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook написав, що незабаром уболівальники знову можуть заповнити трибуни українських стадіонів. В УАФ розглядають можливість обмеженого допуску глядачів до матчів УПЛ.

Повернення вболівальників на стадіони

"Стартовий матч весняної частини чемпіонату "Олександрія" — "Металіст 1925" відбувся без глядачів. Але з ініціативи та на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді та спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни".

В умовах повномасштабної війни працюють театри, кінозали та концертні зали. Чому обмежена кількість глядачів (з чітким дотриманням відповідного протоколу безпеки) не може переглядати футбольний матч?", — запитав Андрій Павелко.

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