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Павелко припустився повернення вболівальників на трибуни стадіонів в УПЛ

28 лютого 2023 07:26
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
В УПЛ можуть повернути вболівальників на стадіони
Глядачі знову зможуть відвідувати матчі української Прем'єр-ліги та Кубка країни
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко прокоментував поновлення національного чемпіонату української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У першому ж поєдинку за участю "Олександрії" та "Металіста 1925" було забито шість голів (3:3).

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Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook написав, що незабаром уболівальники знову можуть заповнити трибуни українських стадіонів. В УАФ розглядають можливість обмеженого допуску глядачів до матчів УПЛ.

Українські вболівальники

Повернення вболівальників на стадіони

"Стартовий матч весняної частини чемпіонату "Олександрія" — "Металіст 1925" відбувся без глядачів. Але з ініціативи та на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді та спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни".

В умовах повномасштабної війни працюють театри, кінозали та концертні зали. Чому обмежена кількість глядачів (з чітким дотриманням відповідного протоколу безпеки) не може переглядати футбольний матч?", — запитав Андрій Павелко.

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